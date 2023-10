Feyenoord en démonstration face à la Lazio

Feyenoord 3-1 Lazio

Buts : Giménez (31e, 74e) et Zerrouki (45+2e) pour Feyenoord // Pedro (83e, S.P) pour la Lazio

Une leçon de voetbal.

Après la défaite à Madrid il y a deux semaines, Feyenoord s’est relancé à la maison face à la Lazio (3-1). Et de quelle manière. Une démonstration des hommes d’Arne Slot qui prennent provisoirement la tête du groupe E, en attendant le déplacement de l’Atlético à Glasgow. Première défaite pour les Biancocelesti dans la compétition, qui devront montrer un tout autre visage à Rome dans quinze jours.

Poussés par leur public toujours aussi chaud bouillant, les Néerlandais commencent la rencontre tambour battant. Sur un bonbon délivré par Hartman, Giménez – suspendu lors des deux premières journées – parvient à se déjouer du marquage de Romagnoli, mais décroise trop sa tête (10e). Très remuant depuis le début du match, Stengs lance de nouveau Giménez qui parvient à prendre le dessus sur la défense romaine et enchaîne avec une frappe légèrement déviée par Hysaj qui lobe Provedel, mais le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu (25e). Ce n’est que partie remise.

Cinq minutes plus tard, Wieffer sert Giménez dans la surface qui s’amuse de Casale et enchaîne d’une frappe limpide, Provedel est battu (1-0, 31e). Premier match de Ligue des champions et premier but pour l’attaquant mexicain. Feyenoord est en transe, la Lazio à l’agonie. Et sur un nouveau supermouvement collectif, les hommes d’Arne Slot doublent la mise juste avant la pause par l’intermédiaire de Zerrouki. Servi par Stengs en retrait, l’international algérien fait parler sa qualité de frappe et crucifie Provedel (2-0, 45e+2).

Au retour des vestiaires, les Biancocelesti tentent de réagir. Luis Alberto met à contribution Bijlow, Castellanos est là en embuscade et n’a plus qu’à pousser le cuir dans le but vide, mais décide de manger la feuille (57e). Moins dominateurs dans ce second acte, les Néerlandais procèdent en transition rapide, mais se montrent tout aussi incisifs, à l’image de ce festival dans la surface de Paixão qui parvient à servir Hartman, mais le défenseur écrase un peu trop sa frappe (61e). Dans le dernier quart d’heure, Giménez profite d’une frappe de Timber repoussée par Provedel pour propulser le cuir dans le fond des filets (3-0, 74e). Après une faute dans la surface de Lopez sur Castellanos, la Lazio obtient un penalty que transforme Pedro (3-1, 83e) pour sauver l’honneur.

Du jeu, du rythme et de la jeunesse fougueuse. Et si ce Feyenoord était l’Ajax de 2019 ?

Feyenoord (4-3-3) : Bijlow – Hartman, Hancko, Geertruida, Nieuwkoop – Maduro, Zerrouki (Lingr, 89e), Wieffer – Paixão (Jahanbakhsh, 71e), Giménez (Ueda, 79e), Stengs (Ivanušec, 78e). Entraîneur : Arne Slot.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marušić, Romagnoli, Casale, Hysaj (Lazzari, 46e) – Alberto, Rovella (Guendouzi, 46e), Vecino (Cataldi, 78e) – Zaccagni, Immobile (Castellanos, 55e), Anderson (Pedro, 68e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

