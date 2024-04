Pronostic Genoa Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Genoa ne perd pas face à la Lazio

Alors qu’il avait passé 15 ans à stagner dans le ventre mou de Serie A, le Genoa avait finalement plié lors de la saison 2021-2022, finissant 19e. Mais les Genoani n’avaient pas tardé à revenir tâter le gratin du football italien, terminant 2e de Serie B l’année dernière, et retrouvant les standards qu’on lui connaissait dès le début de cet exercice 2024. Alternant souvent entre le bon et le moins bon, les Gênois (12e) restent tout de même sur une série intéressante de 4 matchs sans s’être inclinés, dont des nuls conquis face à la Fiorentina (1-1) et la Juve (0-0), et une victoire face au Hellas Vérone (1-2). Si les Genoani avaient vaincu la Lazio au cours de la manche aller de championnat, les Romains s’étaient ensuite vengés en huitièmes de finale de Coupe d’Italie sur la plus petite des marges. Probablement maintenue car 11 points devant la zone rouge, la formation du Genoa évoluera sans trop de pression à l’occasion de la « belle » face à la Lazio.

Est-ce qu’on ne se dirigerait pas vers une saison blanche pour la Lazio ? En plus d’avoir pris la porte dès les huitièmes de finale de C1 face au Bayern, les Romains sont loin de réaliser une 2e partie d’exercice convaincante. Avant leur récent succès difficilement glané face à la Juve (1-0), les Aigles n’avaient pas remporté la moindre victoire face à un adversaire du top 5 de SA, rendant une potentielle course à l’Europe inenvisageable. Pour ne rien arranger, les hommes de la capitale ne se sont pas facilité la tâche en s’inclinant 2-0 dans la manche aller de la demi-finale de Coupe d’Italie, encore opposés à la Juventus. Désormais 7es à six unités de la Roma et de la cinquième place, les coéquipiers d’Immobile joueront avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête à chaque rencontre, où chaque point perdu les éloignerait de la qualification à une compétition européenne, qu’ils disputent systématiquement depuis 4 ans maintenant. Ce vendredi, le Genoa pourrait au moins conserver le nul sur sa pelouse.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

