La Macédoine du Nord piège encore l’Italie

Macédoine du Nord 1-1 Italie

Buts: Bardhi (81e) pour la Macédoine du Nord // Immobile (47e) pour l’Italie

La Nazionale s’est trouvée sa bête noire.

Privée de Mondial 2022 par cette même formation macédonienne il y a un an et demi, l’Italie a cette fois perdu deux précieux points à Skopje dans la course à la qualif’ pour l’Euro 2024 (1-1).

Pour la première de Luciano Spalletti sur le banc azzurro, l’Italie domine le premier acte sur une pelouse dans un état catastrophique comme annoncé. Mais doit faire gaffe, quand même, aux contres saignants des locaux, à l’image de ce très bon centre d’Ezgjan Alioski repris de la tête par Bojan Miovski à côté de la cage gardée par Gigio Donnarumma. La réponse transalpine ne se fait pas attendre, et sur un délicieux ballon de Nicolo Barella, Sandro Tonali trouve le poteau droit de Stole Dimitrievski.

En seconde période, l’Italie reprend sa marche en avant et c’est le néo-capitaine Ciro Immobile qui va montrer la voie : d’un astucieux coup de tête suite à une volée sur la barre de Barella, le bomber de la Lazio place l’Italie devant (0-1, 47e). On se dit alors que les Azzurri ont fait le plus dur, mais c’est tout le contraire : les Italiens arrêtent de jouer, perdent leur défenseur Gianluca Mancini sur blessure et commencent à subir. Ejif Elmas n’est pas loin d’égaliser d’une frappe flottante qui rase le poteau de Donnarumma, et à dix minutes du terme d’un sublime coup-franc, c’est finalement le talentueux Enis Bardhi qui fait chavirer le stade Toše Proeski (1-1, 81e). L’Italie ne reviendra pas et ne compte que quatre point après trois journées avant un choc ce mardi, à San Siro, face à l’Ukraine qui trône pour le moment devant elle en seconde position.

Macédoine du Nord (4-2-3-1) : Dimitrievski – Manev, Musliu (Serafimov, 78e), Zajkov, Alioski – Ashkovski (Dimoski, 73e) Bardhi – Elezi (Alimi, 73e), Atanasov (Iljazovski, 90e), Elmas – Miovski. Entraîneur: Blagoja Milevski.

Italie (4-3-3) : Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini (Scalvini, 60e), Bastoni, Dimarco (Gnonto, 83e) – Barella, Cristante, Tonali (Raspadori, 89e) – Politano (Zaniolo, 46e), Immobile, Zaccagni (Biraghi, 84e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

La Macédoine du Nord, drôle de nouveau départ pour l’Italie de Luciano Spalletti