Pronostic Italie Macédoine du Nord : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

L’Italie n’en fait pas une salade face à la Macédoine du Nord

L’Italie avait manqué le rendez-vous du Mondial russe de 2018, mais avait rapidement su rebondir en remportant le championnat d’Europe 2020. Attendue au Qatar en 2022, la Squadra Azzurra s’était fait surprendre par la modeste sélection de… Macédoine du Nord lors des barrages. Depuis ce revers, beaucoup de choses ont changé, puisque Mancini est parti et a été remplacé par Spalletti. De plus, la sélection italienne souffre lors de ces éliminatoires et a été touchée par l’affaire des paris illégaux. Ce vendredi, les Italiens jouent une grande partie de leur qualif pour l’Euro 2024. Avec 3 points de retard sur l’Ukraine, ils sont dans l’obligation de s’imposer pour s’offrir une finale face aux Ukrainiens lors de la dernière journée. Pour cela, Spalletti a convoqué Donnarumma, Dimarco, Bastoni, Barella, Chiesa, Raspadori, Scamacca ou Politano. Lors de sa dernière sortie, l’Italie s’était lourdement inclinée en Angleterre (1-3).

En face, la Macédoine du Nord est une modeste nation, classée 66e à la FIFA. Les Macédoniens ne jouent plus rien, car ils sont déjà hors course dans ces éliminatoires. Les hommes de Milevski ont seulement réussi à s’imposer lors de leur double confrontation face à Malte et ont pris un point lors du match aller face à l’Italie (1-1). Lors du dernier rassemblement, la Macédoine du Nord s’était inclinée contre l’Ukraine (2-0) avant de disposer de l’Arménie (3-1) en amical. Cette sélection s’appuie sur Dimitrievski, Alioski, Bardhi, Elmas, Trajkovski ou Ristovski, des joueurs souvent passés ou évoluant en Italie. Devant son public et avec l’obligation de l’emporter, l’Italie devrait passer l’obstacle macédonien pour s’offrir un match décisif face à l’Ukraine.

