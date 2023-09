Pronostic Macédoine du Nord Italie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Un Macédoine du Nord – Italie sur des airs de revanche

La Macédoine du Nord avait été le bourreau de l’Italie lors des barrages pour la Coupe du monde 2022. Malheureusement pour les Macédoniens, ils n’avaient pas su se défaire ensuite du Portugal et n’avaient pu enchaîner une double participation consécutive Euro 2020 – Mondial 2022. Depuis cette élimination, les hommes de Blagoja Milevski ont perdu leur capitaine Pandev et livré une campagne de Ligue des nations décevante, terminée en 3e position derrière la Géorgie et la Bulgarie. Lors de ces éliminatoires, la Macédoine a débuté par une victoire face à Malte (2-1). La suite fut plus compliquée avec une défaite à domicile face à l’Ukraine (2-3) et une déroute en Angleterre (0-7). Quatrième de sa poule, la sélection macédonienne semble mal partie pour se qualifier pour l’Euro. Dans cette équipe, on retrouve Elmas (Napoli), Alioski (Al-Ahli), Bardhi (Trabzonspor) ou Trajkovski.

En face, l’Italie est tout simplement championne d’Europe en titre. En revanche, la Squadra Azzurra a connu une énorme désillusion en se faisant sortir lors des barrages pour la Coupe du monde par la modeste sélection de… Macédoine du Nord. Les Italiens se sont repris en remportant leur groupe de Ligue des nations qui leur a permis de participer au Final 4. Battue par la Croatie en demi-finales, la sélection italienne est parvenue à dominer les Pays Bas pour prendre la 3e place. Pour son entrée en lice dans les éliminatoires de l’Euro 2024, la Squadra s’est inclinée contre l’Angleterre (1-2), mais s’est ensuite relancée en dominant Malte (0-2). À quelques jours de ce rassemblement international, le sélectionneur Mancini a décidé de quitter son poste. La fédération italienne a misé sur Spalletti pour le remplacer. Pour sa première convocation, l’ancien coach du Napoli a convoqué Barella, Immobile, Chiesa, Pellegrini, Donnarumma, Tonali et le buteur Retegui. Déterminée à prendre sa revanche, la sélection italienne devrait prendre le meilleur sur une modeste Macédoine du Nord.

