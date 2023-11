L'Italie s'impose face à la Macédoine du Nord et souffle un bon coup

Italie 5-2 Macédoine du Nord

Buts : Darmian (17e), Chiesa (41e et 45e+2), Raspadori (81e) et El Shaarawy (90e+5) pour l’Italie // Atasanov (52e et 74e) pour la Macédoine du Nord

Un an et demi après le traumatisme de Palerme, un soir où la Macédoine du Nord avait éliminé l’Italie de la course au Mondial, les mêmes trouble-fêtes avaient la possibilité d’éliminer – ou presque – les mêmes victimes de leur chemin vers l’Euro. Il n’en a rien été, cette fois, puisque la Nazionale a fait le job, non sans mal, au Stadio Olimpico ce vendredi soir (5-2). Un nul face à l’Ukraine au prochain match suffit désormais à l’Italie pour valider sa qualification.

Le show Chiesa

On pouvait s’attendre à des jambes un peu tremblantes, on a plutôt vu tout l’inverse, et ce, dès le départ. Relativement décomplexés, les gars de Luciano Spalletti ont rapidement confisqué le cuir, histoire de ne laisser que des brindilles aux Macédoniens. Federico Chiesa a vite fait comprendre à toute l’assemblée qu’il était dans un grand soir, mais le premier artificier s’appelle Matteo Darmian, placé au bon endroit pour poser une tête piquée à la suite d’un corner (1-0, 17e), quelques secondes après une réalisation signée Giacomo Raspadori refusée pour hors-jeu (13e). Largement dominatrice, l’Italie a alors cru pouvoir souffler en héritant d’un penalty pour une main de Nikola Serafimov : raté, puisque Jorginho et sa technique bizarroïde n’ont pas surpris Stole Dimitrievski (40e). Le portier macédonien s’est néanmoins fait avoir quelques instants plus tard, lorsque Chiesa a dégainé un pétard du droit absolument imparable (2-0, 41e). Ce n’était pourtant que le début du show du Juventino, encore décisif avant la pause grâce à un bijou du droit sorti de nulle part, qui a trompé tout le monde (3-0, 45e+2). À l’entracte, c’est toute l’Italie qui respire mieux.

Les frissons et la délivrance

Oui mais voilà, la Nazionale reste une sélection friable, avec un capital confiance réduit depuis de nombreux mois et une chose en tête : lors de leurs trois dernières confrontations face aux Macédoniens, les Italiens n’ont jamais gagné. Pire encore, c’était déjà eux qui les avaient éjectés de la dernière course au Mondial. Les frissons sont alors naturellement revenus au Stadio Olimpico lorsque Jani Atasanov, totalement oublié dans la surface adverse, a placé un coup de casque pour réduire l’écart (3-1, 52e). De quoi sauver l’honneur, simplement ? Pas du tout, puisqu’Atasanov ne l’entendait pas de cette oreille et a choisi de mettre sa sélection sur son dos. Encore laissé étrangement seul, le milieu de terrain de Cracovie a déclenché un tir lointain, dévié par Francesco Acerbi et suffisant pour prendre Gianluigi Donnarumma à contre-pied (3-2, 74e). L’Italie a vacillé, elle a failli tout gaspiller, puis elle a fini par se libérer une bonne fois pour toutes : malheureux en première période, Raspadori n’a pas laissé passer une deuxième chance et a tué le match d’une frappe du gauche (4-2, 81e). Une fin de partie totalement débridée a permis à Stephan El Shaarawy d’y aller de son but également sur un tir en première intention, en guise de cerise sur le gâteau (5-2, 90e+5). Rien n’aura été simple pour l’Italie, mais le principal est là : la Nazionale aura une finale à jouer lundi prochain face à l’Ukraine. Le scénario est simple, les Azzurri iront à l’Euro en cas de nul ou de victoire, ils resteront à la maison en cas de défaite.

Italie (4-3-3) : Donnarumma – Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco – Barella, Jorginho (Cristante, 62e), Bonaventura (Frattesi, 62e) – Berardi (El Shaarawy, 76e), Raspadori (Scamacca, 90e), Chiesa (Zaniolo, 62e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Macédoine du Nord (4-2-3-1) : Dimitrievski – Manev (Ashkovski, 46e), Serafimov, Musliu, Dimoski – Elezi (Alimi, 64e), Ademi (Atasanov, 46e) – Alioski, Bardhi, Elmas (Churlinov, 72e) – Miovski (Ristovski, 46e). Entraîneur : Bobi Milevski

