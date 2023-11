La Macédoine du Nord et l’Angleterre se neutralisent

Macédoine du Nord 1-1 Angleterre

Buts : Bardhi (41e) pour les Macédoniens // Jani Atanasov (59e, CSC) pour les Three Lions

Insipide, adjectif (bas latin insipidus) : Qui n’a pas de saveur, de goût.

Dans une rencontre sans enjeu, l’Angleterre, déjà qualifiée, contrairement à son adversaire du soir, déjà éliminé, n’a pu faire mieux qu’un triste match nul face à la Macédoine du Nord ce lundi soir à la Tose Proeski Arena (1-1). Contrairement au match aller, où les Macédoniens avaient concédé la plus lourde défaite de leur histoire (7-0), les Lions rouges ont tenu le choc. Si la première occasion nette était pour les Three Lions, avec la frappe soudaine de Declan Rice repoussée par le poteau de Stole Dimitrievski (13e), ce sont bien les hommes de Blagoja Milevski qui vont prendre les devants. Sur un pénalty, accordé après une faute de Rico Lewis, qui fêtait sa première sélection, Enis Bardhi a d’abord buté sur Jordan Pickford avant de crucifier le portier anglais en croisant son tir (1-0, 41e).

Bien décidés à rester invaincus dans cette année civile, les Anglais ont relevé la tête en seconde période. Quelques instants après la reprise, Jack Grealish, trouvé après un numéro de Bukayo Saka côté droit, a cru égaliser, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu. Mais il en fallait plus pour frustrer l’Angleterre. Sur un corner de Phil Foden, tiré en direction de l’entrant Harry Kane, le malheureux Jani Atanasov a marqué contre son camp (1-1, 59e). Malgré un rythme plus soutenu, les hommes de Gareth Southgate, qui n’ont cadré que deux tirs dans cette rencontre, n’ont pas réussi à faire sauter à nouveau le verrou macédonien. Les entrées de Marcus Rashford et Cole Palmer n’ont rien changé. Invaincus, les Three Lions auront remporté six de leurs huit matchs de qualification.

Clean tout de même.

Macédoine (3-5-2) : Dimitrievski – Dimoski (Ashkovski, 86e), Manev, Serafimov, Musliu, Alioski – Bardhi, Atanasov (Elezi, 90e+1), Alimi (Kostadinov, 75e) – Miovski (Ristovski, 75e), Elmas. Sélectionneur : Blagoja Milevski.

Angleterre (4-2-3-1) : Pickford – Walker, Guehi, Maguire, Lewis – Alexander-Arnold (Phillips (84e), Rice – Saka (Palmer, 84e), Foden, Grealish (Rashford, 84e) – Watkins (Kane, 58e). Sélectionneur : Gareth Southgate.