L’Angleterre déroule, la Suisse rattrapée, le Kazakhstan enchaîne

La quatrième journée de qualifications à l’Euro 2024 a débuté ce lundi soir, avec des victoires probantes de la part de favoris déjà lancés vers l’Allemagne.

Et parmi les chefs de file, l’Angleterre a assuré sa première place dans le groupe C, en écartant la Macédoine du Nord (7-0). À Old Trafford, les buteurs se nomment (évidemment) Harry Kane, auteur d’un doublé, Bukayo Saka par trois fois – dont un missile sous la barre et une sublime volée en lucarne –, ainsi que Marcus Rashford et Kalvin Phillips. Plus tôt dans la journée, l’Ukraine s’est sortie d’un joli pétrin contre Malte (1-0), grâce à un penalty tardif de Viktor Tsykangov (1-0, 72e). Les Three Lions y sont presque.

L’Arménie, jolie surprise de ces qualifications, a également conforté sa deuxième position dans le groupe D, en venant poussivement à bout de la Lettonie à Erevan (2-1). Une ouverture du score signée Nair Tiknizyan au terme d’un cafouillage (1-0, 35e), suivie de l’égalisation de Roberts Savaļnieks sur un tir lointain, au sol (1-1, 67e). Il a finalement fallu attendre le temps additionnel pour que Tigran Barseghyan délivre les siens, en transformant son penalty (2-1, 90e+1). Les Arméniens sont devancés par la Turquie voisine, qui a su se débarrasser du pays de Galles (2-0), avec Mehmet Umut Nayir (1-0, 72e) et Arda Güler (2-0, 80e). Avec deux matchs de retard, la Croatie tentera de recoller aux deux leaders.

Aussi bien engagé que l’Arménie, le Kazakhstan l’a emporté en Irlande du Nord (0-1) au sein du groupe H. Le bonheur a émané des pieds d’Abat Aimbetov et de son raid solitaire (0-1, 88e). Le premier reste cependant la Finlande, dont le carton face à Saint-Marin (6-0) a permis de soigner le goal-average. À noter le triplé en neuf minutes de Daniel Håkans. Dans le duel d’outsiders instables, la Slovénie a tenu en échec le Danemark du côté de Ljubjana (1-1) . Andraž Šporar a permis aux hôtes de mener, en concluant un excellent mouvement à trois d’une reprise au point de penalty (1-0, 25e), mais Rasmus Højlund, complètement oublié par la défense, a su remettre tout le monde à égalité en taclant devant le but (1-1, 42e). Les Danois devront se réveiller à l’automne prochain.

Enfin, le groupe I est largement mené par la Suisse, toujours invaincue, mais maîtrisée en fin de partie par la Roumanie (2-2). Le doublé de Zeki Amdouni, d’abord en poussant le service en retrait de Ruben Vargas (1-0, 28e), puis en remportant son face-à-face avec Horațiu Moldovan (2-0, 41e), aurait pourtant dû suffire aux Helvètes. Malheureusement (et heureusement pour les Roumains), l’entrant Valentin Mihăilă y est allé de ses deux pions, par un astucieux plat du pied aérien (2-1, 89e) et d’un tir croisé imparable pour Yann Sommer (2-2, 90e+2). Plus loin au classement, le poursuivant Israël s’est démené pour battre Andorre (2-1), au même titre que la Biélorussie face au Kosovo, dans une rencontre délocalisée à Újpest (Hongrie) pour raisons politiques.

Les résultats :

Angleterre 7-0 Macédoine du Nord

Buts : Kane (29e), Saka (38e, 47e et 51e), Rashford (45e) et Phillips (64e) pour les Three Lions

Arménie 2-1 Lettonie

Buts : Tiknyzian (35e) et Barseghyan (90e+1, SP) pour les Arméniens // Savaļnieks (67e) pour les Lettons

Ukraine 1-0 Malte

But : Tsygankov (72e, SP) pour la Zbirna

Finlande 6-0 Saint-Marin

Buts : Kamara (16e), Källman (39e), Håkans (65e, 72e et 74e) et Pukki (76e) pour les Grands-Ducs

Suisse 2-2 Roumanie

Buts : Amdouni (28e et 41e) pour les Helvètes // Mihăilă (89e et 90e+2) pour les Roumains

Turquie 2-0 Pays de Galles

Buts : Nayir (72e) et Güler (80e) pour les Turcs

Expulsion : Morrell (41e) pour les Gallois

Irlande du Nord 0-1 Kazakhstan

But : Aimbetov (88e) pour les Kazakhstanais

Israël 2-1 Andorre

Buts : Shlomo (42e) et Salomon (61e) pour les Israéliens // Rosas (52e) pour les Andorrans

Slovénie 1-1 Danemark

Buts : Šporar (29e) pour les Slovènes // Højlund (42e) pour les Rød-Hvide

Biélorussie 2-1 Kosovo

Buts : Morozov (73e) et Ebong (75e) pour les Biélorusses // Muriqi (87e, SP) pour les Kosovars

