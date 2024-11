« Mario Balotelli a deux personnalités », confie son entraîneur à Sion

Entre anciens de l’OM, on s’apprécie.

Dans un entretien accordé à AS, Fabio Celestini est revenu sur sa carrière d’entraîneur, entamée depuis dix ans maintenant, et sa retraite comme joueur. L’ancien milieu de terrain de Troyes (2000-2002) et de l’Olympique de Marseille (2002-2004) en a ainsi profité pour évoquer sa relation privilégiée avec Mario Balotelli, qu’il a eu sous ses ordres à Sion entre 2022 et 2023. « Mario a, comme qui dirait, deux personnalités. Personne ne pourra jamais le cerner. C’est une personne formidable, mais assez difficile à gérer il faut le dire », a entamé celui qui redresse doucement le FC Bâle depuis un an désormais.

« Pour le responsabiliser un peu, j’avais eu l’idée de le nommer capitaine. Je lui en ai parlé, et il était ravi, me disant qu’il allait tout donner pour moi, pour l’équipe, etc. Le lendemain, je l’attendais donc avec impatience à l’entraînement, pour le voir à l’œuvre… mais il n’est jamais venu ! Il dormait et avait oublié de mettre son réveil. Humainement, je l’aime énormément, mais en tant que joueur, c’est beaucoup plus compliqué », s’est amusé l’ancien international suisse. Lors de son aventure helvète, Balotelli avait inscrit six buts en dix-neuf apparitions. Il est désormais au Genoa, où il a signé à la fin du mois d’octobre.

Tout cela ne nous dit pas s’il ronfle.

Mario Balotelli rompt son contrat avec le FC Sion