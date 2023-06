Lausanne-Ouchy promu en D1 suisse pour la première fois

Dans le Sion.

Le Stade Lausanne-Ouchy a remporté les barrages d’accession en Super League suisse, face au FC Sion, (0-2, 4-2) ce mardi soir. Un véritable exploit pour la bande à Lamine Gassama, ancien lyonnais (2008-2012) et lorientais (2012-2016), qui s’apprête à découvrir l’élite pour la première fois.

𝗖𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗿𝗲́𝘃𝗲𝗶𝗹 🤩 Nos Lions ont fêté leur promotion jusqu’à très tard hier soir. Certains cherchent encore le chemin pour arriver à leurs lits… 👀#AllezSLO 🦁 #Stadiste #UneEquipeUneFamille pic.twitter.com/uRQmzlg9LA — FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) June 7, 2023

Le SLO, créé en 2001 de la fusion du FC Stade Lausanne et du FC Ouchy, jouait encore en Deuxième ligue interrégionale (D5) en 2014. Les Rouge et Blanc ont enchaîné les montées jusqu’à la découverte de la première division, à la manière de Luton Town en Angleterre. De son côté, le Sion de Mario Balotelli, Wylan Cyprien ou Giovanbi Sio vit un sérieux échec. Derniers de la phase régulière, les Valaisans descendent pour la troisième fois après 1969 et 1999.

Game over pour Super Mario.

David Bettoni n'est plus l'entraîneur du FC Sion