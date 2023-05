David Bettoni n’est plus l’entraîneur du FC Sion

Viré, malgré un CV en Bettoni.

Le communiqué, publié ce lundi matin, tient en une phrase « le FC Sion et David Bettoni ont mis un terme à leur collaboration ce lundi matin ».

Le FC Sion, dernier de Super League suisse, s’est en effet lourdement incliné ce samedi dans le derby du Rhône face à Servette (5-0). Bettoni, ancien adjoint de Zinédine Zidane, avait pris ses fonctions en mars dernier pour sa première en tant qu’entraîneur principal. Il quitte donc un club en pleine lutte pour le maintien, avec un maigre bilan : six défaites, deux victoires et deux nuls. Ça fait déjà trois entraîneurs en une saison pour Sion, après Paolo Tramezzani et Fabio Celestini.

On a de la concurrence en Ligue 1.

David Bettoni est le nouvel entraîneur du FC Sion