David Bettoni est le nouvel entraîneur du FC Sion

L’adjoint vole de ses propres ailes.

David Bettoni, ancien joueur de l’AS Cannes et adjoint de Zinédine Zidane lors de son passage sur le banc du Real Madrid, a officiellement été nommé entraîneur du FC Sion ce lundi 6 mars. « Le FC Sion annonce aujourd’hui l’arrivée de David Bettoni comme entraîneur principal de la première équipe jusqu’au terme de la saison. Le Français (51 ans) dirigera sa première séance d’entraînement mardi après-midi », lit-on dans le communiqué du club valaisan. Actuellement neuvièmes de la Super League suisse, Bettoni aura pour mission de ramener les Rouge et Blanc près des places européennes d’ici la fin de la saison et connaîtra ainsi sa première expérience comme entraîneur principal.

🔴 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 Le FC Sion annonce l’arrivée de David Bettoni comme entraîneur principal de la première équipe jusqu'au terme de la saison. Le communiqué ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) March 6, 2023

Selon le journal helvète Le Matin, Christian Constantin, président du FC Sion, révèle avoir eu un appel avec Zinédine Zidane, l’ancien mentor de David Bettoni, dans lequel le champion du monde 1998 a expliqué tout le bien qu’il pensait de son ancien adjoint : « Il m’a dit combien David avait été d’une grande loyauté envers lui, qu’il n’avait jamais cherché à le prendre en défaut dans sa mission. Sans lui, m’a-t-il encore dit, je n’aurais jamais réussi à faire ce que j’ai réalisé au Real pendant toutes ces années. » Première échéance ce samedi 11 mars pour le coach français, face aux Young Boys, leaders du championnat. L’occasion de remettre l’équipe dans le sens de la marche.

Destins plus liés.

