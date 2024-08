Xherdan Shaqiri retourne au bercail

Le retour du Suisse prodigue.

Alors qu’il a pris sa retraite internationale après l’Euro en Allemagne, Xherdan Shaqiri continue sa carrière en club. Et à 32 ans, le Suisse signe son retour au pays, en s’engageant pour trois saisons avec son club formateur, le FC Bâle, douze ans après l’avoir quitté. Les Rotblauen ont annoncé la nouvelle dans un communiqué ce vendredi.

Ainsi, après avoir découvert la MLS avec les Chicago Fire, l’autre Big Shaq retrouve l’Europe, son pays et sa ville, où il avait disputé 130 matchs entre 2009 et 2012, avant de rejoindre le Bayern Munich. Passé ensuite par l’Inter Milan, Stoke City, Liverpool et l’Olympique lyonnais, Shaqiri s’était envolé pour les Etats-Unis en 2022. Mais l’Helvète devait décidément avoir le mal du pays, car celui-ci a consenti a faire des efforts du point de vue financier pour retrouver son club formateur. A Bâle, Shaqiri tentera d’user de son expérience pour aider un FCB qui n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs saisons, en témoigne sa 9e place (sur 12) lors de l’exercice écoulé.

Réaction des supporters : c’est trop de la Bâle.

