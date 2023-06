Lens s’offre la pépite Andy Diouf

Puissance 4.

Neil El Aynaoui, Stijn Spierings, Morgan Guilavogui et désormais Andy Diouf. Le mercato du RC Lens bat son plein cette saison. Les Sang et Or ont effectivement annoncé l’arrivée d’Andy Diouf, en provenance du FC Bâle ce vendredi. Un an après son départ du Stade rennais, son club formateur, le jeune milieu français de 20 ans s’est fait un nom du côté de la Suisse où il a cumulé 34 rencontres de championnat et 14 de Ligue Europa Conférence. Andy Diouf a d’ailleurs été élu meilleur jeune de la Ligue Europa Conférence. Pour s’offrir cette pépite, le RC Lens aurait versé quinze millions d’euros au FC Bâle. « En accueillant un tel profil référencé de 20 ans, le Racing perpétue la tradition d’accompagnement de joueurs à fort potentiel, tout en dotant son milieu de terrain d’un profil idoine pour le système de jeu de Franck Haise », peut-on lire dans le communiqué.

Ça sent le bon coup !

