Luton efface Coventry aux tirs au but et accède à la Premier League

Coventry City 1-1 (5-6 TAB) Luton Town

Buts : Hamer (66e) pour les Bantams // Clark (23e) pour les Hatters

Pour l’histoire.

Vainqueur au bout de la séance de tirs au but face à Coventry (1-1, 5-6 TAB), Luton Town rejoint Burnley et Sheffield United en empochant le dernier billet d’accession à la Premier League. La fête à Wembley tourne cependant à l’angoisse en début de rencontre, lorsque Tom Lockyer s’effondre seul sur la pelouse (10e) : évacué sur civière et transporté à l’hôpital, il serait néanmoins conscient d’après un communiqué de son club sur les réseaux sociaux. Plutôt boostés que paralysés par la sortie de leur coéquipier, les Hatters asphyxient les Sky Blues et Elijah Adebayo enclenche le mode spectacle sur une longue relance : sombrero, grand pont et crochet ! Kyle McFadzean en voit de toutes les couleurs, et assiste donc impuissant à la passe en retrait de l’attaquant de Luton pour Jordan Clark qui conclut en force au premier poteau (0-1, 23e). Luton continue ensuite de pousser et fait trembler une seconde fois les filets dix minutes plus tard, mais le but est refusé pour une man évidente d’Adebayo.

Complètement dominé en première période (dix tirs à un, pour Luton), Coventry sort progressivement la tête de l’eau et assène un coup aux supporters des Hatters sur une tentative de Gustavo Hamer légèrement déviée après un excellent travail de Viktor Gyökeres sur la gauche (1-1, 66e). Un pion qui permet aux Bantams d’emmener leurs adversaires dans une prolongation éreintante où les sorties sur blessures s’enchainent, tandis qu’aucune équipe ne parvient à faire la différence malgré un nouveau but refusé par la VAR pour Luton (117e). Le dénouement a finalement lieu sur une séance de tirs au but étouffante où tous les joueurs tirent avec précision excepté Fankaty Dabo, qui catapulte le ballon en tribunes et Luton en Premier League.

Des Hatters qui retrouvent l’élite pour la première fois depuis 1992 et découvriront donc la Premier League, historique.

Coventry (3-5-1-1) : Wilson – McNally, McFadzean, Doyle (Panzo, 115e) – Norton-Cuffy (Dabo, 90e), Kelly, Sheaf, Hamer (Palmer, 80e ; Eccles, 102e), Bidwel – Allen (Godden, 46e) – Gyökeres. Entraîneur : Mark Robins.

Luton (3-5-2) : Horvath – Osho (Potts, 112e), Lockyer (Burke, 12e), Bell – Drameh, Ruddock (Berry, 98e), Nakamba, Clark, Doughty (Onyedinma, 84e) – Morris, Adebayo (Taylor, 105e). Entraîneur : Rob Edwards.

