Tom Lockyer revient sur l'arrêt cardiaque dont il a été victime

Il y a un peu plus d’un mois, Luton a bien failli vivre une tragédie lorsque son capitaine, Tom Lockyer, s’est écroulé en plein match face à Bournemouth. Victime d’un arrêt cardiaque, le Gallois s’en est sorti, se trouve en bonne santé actuellement, et est même venu sur le plateau de Sky Sports ce dimanche après-midi afin de donner de ses nouvelles, et raconter ce qu’il a vécu. « Je vais bien, vraiment bien. Je suis incroyablement chanceux d’être ici et d’avoir un si bon état d’esprit », rassure dans un premier temps celui qui ne sait pas encore s’il devra prendre sa retraite ou non.

« Je courais vers la ligne médiane et j’ai été pris de vertiges, mais je pensais que ça irait tout de suite mieux. Ce n’était pas le cas, et je me suis réveillé avec des ambulanciers partout. Cela m’était déjà arrivé en mai, mais j’ai tout de suite su que cette fois-ci était différente. La dernière fois, je me suis réveillé comme dans un rêve, mais cette fois-ci, je me suis réveillé dans le néant, explique Lockyer. J’ai tout de suite vu les ambulanciers, les kinés, les médecins du club, la panique s’est installée, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger, j’essayais de comprendre ce qui se passait. Je me souviens avoir pensé : “Je pourrais être en train de mourir ici.” C’est surréaliste de penser cela et de ne pas pouvoir bouger ou réagir, et vous pouvez voir la panique s’installer. Je sentais qu’on me mettait une perfusion dans le bras. »

Lockyer avoue avoir envie de revenir sur les terrains un jour, mais son destin « est dicté par le personnel médical et les spécialistes ». Sa priorité en attendant est l’arrivée d’un futur bébé, et le foot est encore loin, même s’il a déjà pu échanger avec Christian Eriksen et Daley Blind, eux aussi victimes d’incidents cardiaques et de retour depuis au plus haut niveau.

