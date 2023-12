Fin de carrière pour Tom Lockyer après son malaise ?

Les images avaient donné froid dans le dos.

C’était le samedi 16 décembre 2023, à l’occasion de la dix-septième journée de Premier League qui opposait Bournemouth à Luton Town, et Tom Lockyer s’écroulait. Victime d’un malaise cardiaque, le capitaine des Hatters sortait du terrain sur civière et la rencontre était arrêtée. Deux semaines plus tard, le défenseur a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram : s’il remercie grandement les personnes qui se sont occupées de lui, le bonhomme ne sait pas s’il pourra refouler une pelouse un jour.

« Je vais très bien, je me sens tout à fait moi-même. C’est grâce à l’action héroïque des joueurs, du personnel, des médecins et des ambulanciers. Je suis reconnaissant que cela me soit arrivé entouré de ces héros, ils m’ont sauvé la vie et je n’oublierai jamais ce qu’ils ont fait pour moi, a ainsi écrit le principal concerné. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider le club, mais il reste à déterminer dans quelle mesure car je dois rencontrer des spécialistes dans le courant de l’année prochaine. »

Et si ses partenaires avaient la bonne idée de décrocher le maintien, pour lui rendre hommage ?

