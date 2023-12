Bournemouth-Luton Town arrêté après le malaise d’un joueur

Des images que l’on n’aime pas voir.

Alors que Bournemouth et Luton Town étaient au coude à coude peu après l’heure de jeu (1-1), Tom Lockyer s’est effondré sur la pelouse. Le capitaine des Hatters s’est évanoui, avant d’être évacué sur civière sous les applaudissements du Vitality Stadium. Les joueurs ont alors rejoint les vestiaires et la rencontre été définitvement arrêtée. Ce n’est pas la première fois que le Gallois est victime d’un malaise, puisqu’il avait déjà été évacué sur civière après avoir perdu connaissance en mai dernier lors d’un match d’accession de son équipe contre Coventry.

The Premier League match between Bournemouth and Luton has been abandoned due to a player medical incident.

Our thoughts are with Tom Lockyer and all players involved in today’s match.

— Premier League (@premierleague) December 16, 2023