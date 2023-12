Christian Eriksen conseille Tom Lockyer, victime d’un arrêt cardiaque

Le langage du cœur.

Le milieu de terrain de Manchester United Christian Eriksen a envoyé un message de soutien, ce lundi, au capitaine de Luton Town, Tom Lockyer, après son arrêt cardiaque survenu ce samedi à Bournemouth. Le défenseur gallois, âgé de 29 ans, s’est effondré pendant le match de Luton contre Bounemouth et a dû être soigné en urgence par des ambulanciers. Depuis, Luton a confirmé que Lockyer, opéré du cœur cet été après s’être effondré lors de la finale des play-off de Championship en mai, avait subi un arrêt cardiaque, mais que son état est désormais stable. Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque durant le dernier Euro, lors du match Danemark-Finlande (0-1) en juin 2021, a pris la parole pour conseiller son collègue. Le Danois avait opté pour l’implant d’un défibrillateur, lui permettant de continuer de pratiquer sa passion au plus haut niveau.

« J’ai lu et vu ce qui s’est passé et j’espère qu’il va bien », a déclaré Eriksen à BetFred, à propos de Lockyer, avant de lui conseiller de prendre la meilleure décision possible et d’écouter les soignants : « Si les médecins vous disent de faire quelque chose d’autre, vous devez le respecter et voir ce que vous pouvez faire […]. En fin de compte, il doit prendre la décision avec sa famille, mais il doit prendre son temps et se concentrer sur lui-même. »

Est-ce que la suite s’écrira sur un terrain de football ? Réponse dans les prochaines semaines.

