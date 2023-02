La touchante lettre de la compagne de Loris Karius

Pascal Dupraz avait demandé des vidéos de la part des proches, au moins.

Avec les suspensions de Nick Pope et de Martin Dúbravka, c’est le troisième gardien de Newcastle qui devrait garder les buts des Magpies ce dimanche face à Manchester United, pour la finale de la League Cup. Et ce troisième gardien n’est autre que… Loris Karius. Pour lui donner un peu de baume au cœur, alors que sa dernière finale est celle de la Ligue des champions 2018, où il s’est rendu coupable de deux bévues, Diletta Leotta, sa compagne, lui a écrit une lettre, publiée par The Athletic. « Je voudrais t’écrire cette lettre demain, ou plus tard, une fois que le match qui te ramène sur le terrain après ces deux années interminables, douloureuses et incroyables sera terminé », rédige-t-elle.

Dans sa correspondance, elle explique vouloir revenir sur ces dernières années, sur ces « jours que tu as passé à croire en ton rêve, à l’aimer, à t’y accrocher si fort, pour qu’il te soit brutalement arraché », sur ces « deux années de tristes nuits, le nœud dans la gorge et les mauvaises pensées qui t’ont empêché de jouer ». L’Allemand n’a plus joué depuis le 28 février 2021, et un match contre Hoffenheim avec le maillot de l’Union Berlin. « Enfant, j’ai toujours aimé les contes de fées, et je suis impatiente de lire cette fin heureuse », conclut sa compagne.

Casemiro et Varane vont lui rappeler de mauvais souvenirs.