Le récap du jour : ces Néerlandais ont le nez creux

Top Spiel

Qui dit dimanche, dit repas plus tardif et digestion tranquille sur le canapé devant le match de 15h. L’ancien Lensois Adam Buksa n’avait pas envie de dormir, mais plutôt de prouver que Robert Lewandowski avait enfin une vraie concurrence à son poste. Sans l’avant-centre vedette, la Pologne a tout de même perdu, sur le gong, face aux Pays-Bas (1-2). Après avoir dynamité l’Euro 2021 par son intensité, le Danemark s’est paradoxalement assoupi en fin d’après-midi et s’est fait surprendre par le réveil tardif de la Slovénie (1-1). De quoi offrir le premier match nul de la compétition ! De son côté, l’Angleterre a aussi profité de l’horaire de la rencontre contre la Serbie pour démarrer sa nuit plus tôt. Après un quart d’heure conquérant conclu par le but de Jude Bellingham, les Three Lions sont partis se coucher, sans jamais voir leurs adversaires revenir au score (0-1).

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Wout Weghorst

En voilà un qui a sans doute gagné sa place de titulaire pour le prochain match. Laissé sur le banc par Ronald Koeman face à la Pologne, Wout Weghorst n’a eu besoin que de deux petites minutes sur le terrain pour donner la victoire aux Pays-Bas, ce que n’a pas réussi à faire Memphis Depay pendant 80 minutes. La définition même du coaching gagnant. Et en plus, il avait tout vu avant tout le match : « Ce matin, j’ai déjà dit à ma copine : vingt minutes avant la fin du match, nous serons à égalité et j’entrerai alors en jeu. » Wout céleste.

Fan zone : la marée oranje

Difficile, ce dimanche, d’aller faire un tour sur les réseaux sociaux et de ne pas tomber tous les deux clics sur la marée orange qui a envahi Hambourg. Certes, les Néerlandais – près de 50 000 – ne rivalisent pas, en matière de chiffres, avec les Écossais, qui eux étaient près de 100 000 à Munich vendredi. Mais visuellement, c’est quand même tout en haut de l’échelle. Pour le point négatif : la police a tiré sur un homme muni d’une hache aux alentours de 12h30, qui était menaçant envers certains supporters des Oranje.

La stat pas piquée des Teutons : 2

Qui a dit que Harry Kane était un avant-centre qui participait au jeu ? Ce dimanche, l’Anglais a vécu une première période laborieuse face à la Serbie. En 49 minutes, si l’on compte le temps additionnel histoire de l’enfoncer encore plus, il n’a touché que deux petits ballons. Un joueur qui affole décidément les statistiques.

Dites « Käse » : Christian Eriksen, cœur de lion

Quelle histoire ! Lors du dernier Euro, Christian Eriksen s’était écroulé en plein match face à la Finlande, victime d’une crise cardiaque. Trois ans plus tard, et un stimulateur cardiaque en plus dans le corps, le milieu offensif danois a retrouvé l’Euro de la plus belle des manières en inscrivant le premier but du Danemark, malheureusement pour lui tenu en échec par la Slovénie (1-1).

De l’autre côté du mur

Les élections législatives anticipées font toujours l’actualité en France. Au petit matin, Adrien Quatennens, député La France insoumise condamné pour violences conjugales, a lancé un live sur sa chaîne YouTube pour annoncer qu’il renonçait à sa candidature. Marie-Caroline Le Pen, sœur de Marine et fille de Jean-Marie, sera, de son côté, bien sur le pont pour le Rassemblement national dans la quatrième circonscription de la Sarthe. Si Céline Dion ne se lance pas en politique, elle a toutefois annoncé son retour sur scène à venir malgré sa maladie. Un coup de chaud qui a touché aussi l’Arabie saoudite : pendant le grand pèlerinage du hajj à La Mecque, au moins 19 personnes sont décédées du fait des fortes chaleurs qui frappent la péninsule.

Französische Quälitat

Pas sûr que Didier Deschamps soit ravi d’avoir dirigé la dernière séance d’entraînement avant de sauter dans le grand bain contre l’Autriche au Paul-Janes-Stadion. Il n’est pas question de bons ou de mauvais souvenirs, mais plutôt d’avoir le droit à un peu d’intimité pendant un huis clos… facile à contourner. Après le quart d’heure réglementaire ouvert à la presse, durant lequel on a vu les Français jongler, entre autres, on a ainsi vu quelques dizaines de supporters français et des curieux tenter de voir leurs joueurs préférés. Monter sur une benne, grimper dans un arbre ou escalader un grillage, toutes les solutions étaient bonnes pour apercevoir les Bleus et crier « Mbappéééééééé » ou « Camavingaaaaaaaa ». La pluie n’a pas découragé les fans et la naissance d’un arc-en-ciel dans le ciel allemand a permis à tout le monde de repartir avec sa belle photo souvenir. Sinon, vous avez entendu parler des déclarations de Kylian Mbappé ?

La Dégaine du jour, avec Dégaine

Ils ont animé les rues de Hambourg avant de faire exploser le Volksparkstadion grâce à une victoire arrachée en fin de rencontre, mais les Néerlandais ne sont pas parfaits. Au niveau du style, vous connaissiez leurs bermudas et leurs claquettes, voici désormais une blackface censée rendre hommage à Ruud Gullit. Pour rester dans le domaine du mauvais goût, le sélectionneur Ronald Koeman s’est permis d’imiter Joachim Löw en mangeant, ou plutôt en dévorant, ses crottes de nez.

« Je suis prêt à jouer », assure Kylian Mbappé