Le plan de carrière est clair.

Dans une interview donnée à SkySport dans des propos relayés dans The Guardian, Christian Eriksen a donné quelques indices sur la suite qu’il veut donner à sa carrière. Le milieu de terrain danois est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Manchester United, mais il ne veut pas en rester là : « Pour le moment on ne m’a pas contacté, que ce soit pour une prolongation de contrat ou pour me dire de partir. Je me sens bien, ma famille aime vivre à Manchester et United est un très bon club. »

À 32 ans, l’international danois n’oublie cependant pas les épreuves qu’il a traversé et la réalité de sa condition physique : « Plus on vieillit plus on se retrouve dans des situations où on se dit : « Oh, j’ai fait ça déjà des milliers de fois, je sais où je dois aller, où la balle va aller. » Pour cela c’est plus facile en vieillissant, mais au niveau physique, c’est bien plus dur qu’il y a 10 ans. »

Allez, encore quelques coups de génie avant de laisser sa place à Kobe Mainoo.

Un groupe d'études estime qu'il est préférable que Manchester United quitte Old Trafford