Christian Eriksen, plus qu’une belle histoire

12 juin 2021, Danemark-Finlande, 43e minute de jeu : Christian Eriksen s’écroule. La fête tourne au drame. Le milieu de terrain danois est victime d’un malaise cardiaque, son pronostic vital est engagé. Massé directement sur le terrain, le gamin de Middelfart s’en sort, miraculeusement. Trois ans plus tard, tout semble revenu à la normale : le meneur de jeu de 32 ans vient d’effectuer trois belles performances avec son pays, dans le groupe C de l’Euro 2024, et affrontera ce samedi l’Allemagne en huitièmes de finale.

L’étincelle de la Danish Dynamite

Six mois après son accident, Eriksen, ne pouvant plus évoluer en Italie à cause du pacemaker (stimulateur cardiaque) qu’il porte désormais en lui, se refait la cerise en Premier League. D’abord à Brentford, puis à Manchester United : en deux saisons, il comptabilise au total 51 titularisations avec les Red Devils. Pas mal pour un homme à qui l’on avait prédit une fin de carrière. S’il n’est pas un titulaire indiscutable à MU (seulement 22 matchs de championnat disputés cette saison), le Danois a très vite rejoué avec sa sélection, où il reste un patron. De retour sous les couleurs danoises dès mars 2022, il marque un but face aux Pays-Bas en n’ayant joué qu’une mi-temps. Rebelote dès le match suivant face à la Serbie, lors duquel il porte le brassard de capitaine. Il ne manquera ensuite que 4 (à cause d’une blessure à la cheville et au genou) des 26 rencontres suivantes avec le Danemark. Quelques semaines avant le début de la compétition en Allemagne, Eriksen ne pouvait cacher son impatience : « Mon objectif était de revenir au plus haut niveau lorsqu’on m’a dit que je pouvais encore jouer au football. Cela fait maintenant trois ans, et je n’ai pas oublié ce qui s’est passé. Mais ce n’est pas quelque chose qui me retient. Je suis simplement impatient de jouer. »

Christian Eriksen created the most chances in the Euro 2024 group stage 🇩🇰🪄 #Euro2024 pic.twitter.com/d7SkTYVqXb — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) June 27, 2024

Depuis le début de l’Euro, Christian Eriksen rayonne dans une petite Danish Dynamite, incapable de faire mieux que trois nuls face à la Slovénie, l’Angleterre et la Serbie. Décisif dès la première rencontre, 1100 jours après son malaise cardiaque, le meneur de jeu de Manchester United est de loin le meilleur élément de son équipe. Pour preuve, il est le joueur – toutes sélections confondues – qui a créé le plus grand nombre d’occasions lors de la phase de groupes de la compétition (13), devant le Belge Kevin De Bruyne (11), le Turc Ferdi Kadıoğlu (10) et les Allemands Toni Kroos et Joshua Kimmich (9). Mais ce n’est pas tout. Lors de l’opposition face à la Serbie, à l’issue de laquelle il est d’ailleurs reparti avec le bibelot d’homme du match (pour la deuxième fois du tournoi, après la rencontre contre la Slovénie), Eriksen est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de sa sélection avec 133 apparitions, soit une unité de plus que son ami – et sauveur – Simon Kjær, désormais relégué sur le banc.

Clap de fin ou début d’une nouvelle épopée ?

Si l’on évoque souvent la Croatie de Luka Modrić, on peut aussi parler du Danemark de Christian Eriksen. Cadre indéboulonnable du Danemark, le numéro 10, quatrième meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, aura fort à faire pour mener les siens vers les quarts de finale. Pour cela, il faudra écarter la Mannschaft, hôte du tournoi. Sur le papier, il semble très compliqué de faire aussi bien que lors du précédent Euro, lors duquel les Danois avaient échoué aux portes de la finale, face à l’Angleterre, après prolongation (2-1). Mais Eriksen n’est pas à un miracle près.

