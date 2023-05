Coventry City-Luton Town, le match d’une vie

13 mars 2018. Dans le cadre de la 36e journée de League Two (D4 anglaise), Coventry City, huitième du championnat, reçoit le deuxième, Luton Town, à la Ricoh Arena. La rencontre se solde sur un 2-2 qui n’arrange personne dans la course à l’échelon supérieur. Seulement une demi-décennie plus tard, les deux formations se recroisent avec un enjeu colossal : la montée en Premier League. Après avoir respectivement disposé de Sunderland (3-2 score cumulé) et de Middlesbrough (1-0) lors des demi-finales, Luton Town et Coventry City sont à 90 minutes d’atteindre l’apothéose.

Deux ascensions aussi fulgurantes qu’inattendues

À Wembley, les deux équipes s’opposeront pour la onzième fois en moins de six ans. Ces dernières saisons, elles se sont souvent suivies. Après être monté ensemble en D3 à l’issue de l’exercice 2017-2018, Luton Town décroche le titre en League One dès la saison suivante, avant que Coventry City ne l’imite un an après en terminant premier du championnat. « On a parlé à plusieurs reprises ces dernières années du fait que Luton avait un an d’avance sur nous en matière de développement, explique l’ex-rempart de Coventry City Steve Ogrizovic pour la BBC. C’est ironique que nous les rencontrions à Wembley et que nous puissions les dépasser sur la ligne. »

Cette saison, l’ancien club de Jean-Guy Wallemme a bouclé le Championship à la cinquième position, seulement deux places derrière les Hatters. Pourtant, rien ne laissait présager un tel dénouement au commencement de la saison pour les deux clubs. À l’issue de quatre journées, Luton Town était relégable et figurait même encore au douzième rang fin décembre, tandis que Coventry City a passé treize journées dans la zone rouge. Après des débuts poussifs en championnat, les deux formations ont réalisé des deuxièmes parties de saison de haut standing. À quelques heures de gravir cette dernière marche, les anciens pensionnaires de la D4 y arrivent en grande forme, Coventry City n’ayant perdu qu’à une seule reprise lors de ses 19 dernières parties et Luton Town ne comptant qu’une défaite sur ses seize derniers matchs. « Quel que soit le vainqueur samedi, c’est une belle histoire et c’est formidable pour le football, estime Jodi Turner, fan de Coventry depuis bientôt 30 ans et qui s’apprête à voir son 800e match des Sky Blues, toujours au micro de la BBC. Je pense que personne ne s’attendait à ce que nous allions à Wembley cette année, surtout avec le début de saison que nous avons eu. »

Pour cette finale, les Hatters, troisièmes du championnat et emmenés par leur attaquant vedette Carlton Morris (20 buts cette saison), partent légèrement favoris, et l’histoire récente est de leur côté : Coventry City n’a remporté aucun des neuf derniers affrontements. Mais gare à l’équipe des West Midlands qui compte dans ses rangs, l’international suédois Viktor Gyökeres, deuxième meilleur buteur du championnat avec 21 pions. « Les gens parlent de parcours, d’où nous venons. C’est une finale pour les romantiques », analyse l’entraîneur des Sky Blues Mark Robins à la radio anglaise BBC Coventry & Warwickshire. Après plusieurs décennies passées loin de la première division anglaise, les deux formations aimeraient renouer avec leur passé. Relégué en 2001, Coventry City avait jusqu’alors connu 34 exercices consécutifs au plus haut niveau. Quant à Luton Town, le club du Bedfordshire était descendu en 1992, la veille de la première saison de Premier League, après dix ans dans l’élite du football anglais.

« Le match le plus rentable du monde »

Au-delà de l’aspect sportif, cette finale comporte des enjeux financiers majeurs, que ce soit en matière de revenus, sponsors ou de droits TV. Ce n’est pas pour rien que cette rencontre est réputée pour être « le match de football le plus rentable du monde ». En supplément d’une montée en Premier League, le vainqueur de ce match devrait recevoir environ 115 millions d’euros. Il est estimé que ces gains peuvent même atteindre plus de 300 millions d’euros, si l’équipe évite une relégation immédiate dès sa première saison dans l’élite. Pour tous les acteurs, la finale des play-off de Championship est souvent le match d’une vie. Cela représente notamment une opportunité sportive exceptionnelle pour des joueurs et des clubs de pouvoir évoluer dans le plus grand championnat du monde, notamment pour le milieu de terrain congolais de Luton Town, Pelly Ruddock Mpanzu, qui pourrait devenir le premier joueur à monter de la National League (D5 anglaise) à la Premier League avec le même club. Une aubaine qui n’est qu’amplifiée par la difficulté des clubs de deuxième division de remonter à l’étage supérieur.

Après 48 matchs à écumer les pelouses de Championship, Luton Town et Coventry City se rencontrent à nouveau ce samedi pour une place en Premier League et rejoindre Burnley et Sheffield United déjà promus. Une chose est sûre : cette affiche de League Two il y a cinq ans n’en sera pas une de Championship la saison prochaine.

Le gardien de Coventry égalise dans le temps additionnel