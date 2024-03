Manchester City efface Newcastle et rejoint Coventry en demies de la FA Cup

Manchester City 2-0 Newcastle United

Buts : Bernardo Silva (13e, 31e) pour les Citizens.

Une histoire détournée.

Il faut se lever tôt pour espérer éliminer Manchester City cette saison. Newcastle a tenté de le faire ce samedi à l’Etihad Stadium mais s’est heurté au réalisme des Citizens, qui ont su faire la différence dans le premier acte. Ou plutôt : les Magpies ont payé la réussite de Bernardo Silva. Rapidement, le Portugais trouve de la place à droite de la surface et s’y infiltre. Il frappe et, chanceux, voit Joe Willock détourner sa tentative qui se transforme en un lobe qui trompe Martin Dúbravka (1-0, 13e). Vingt minutes plus tard, bis repetita, ou presque. L’ex-Monégasque est de nouveau alerté sur la droite, mais décide cette fois de rentrer pied gauche et de tirer. Le pauvre Sven Botman touche le ballon de la tête, et trahit son portier (2-0, 31e).

Les Skyblues se contentent de gérer les 45 dernières minutes, même si Erling Haaland a su se créer quelques opportunités, en vain. Les hommes de Pep Guardiola rejoignent donc les demies de cette FA, pour lesquels s’est qualifié Coventry un peu plus tôt dans la journée. Pensionnaires de Championship, les autres Sky Blues ont su renverser Wolverhampton dans le temps additionnel (2-3). Menés 2-1, ils ont égalisé à la 90e+7 minute, avant de prendre l’avantage à la 90e+10, devant un Molineux Stadium bouche-bée.

La clim.

