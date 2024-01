À Coventry, des banderoles se moquant de la mort de l’ancien président de Leicester

Tout ce qu’on n’aime pas dans le foot.

BANTER KELEWATAN 🤬 Leicester City bertandang ke markas Coventry City, dan suporter away disambut banner menjijikan ini. Referensi banner terkait kecelakaan helikopter yg dialami eks owner Leicester, Khun Vichai. Credit: @thefoxesarms @TnsCov @LCFCshitposting pic.twitter.com/8JcrfT81Wz — MEDIOCLUB (@medioclubID) January 13, 2024

Ce samedi, en amont du derby Coventry-Leicester en Championship, la police des West Midlands a dû retirer des banderoles sur l’autoroute M69, voie qu’empruntaient les supporters des Foxes pour se rendre au stade. Sur ces banderoles, on pouvait notamment observer des images de crash d’hélicoptère et des messages offensants envers Vichai Srivaddhanaprabha, qui fut propriétaire et président de Leicester City jusqu’à son décès dans un accident d’hélicoptère en septembre 2018. « Il existe une législation qui couvre les chants sur les tragédies, et elle comprend aussi l’affichage de banderoles offensantes », a rappelé la police de Coventry sur X (anciennement Twitter).

I was hoping there wouldn’t be a need however I feel the minority, I stress minority need a timely reminder. There is legislation in place that covers tragedy chanting, including the displaying of offensive banners #PUSB — Coventry City FC Police (@CCFC_WMP) January 13, 2024

Le club de Coventry City a réagi, condamnant l’incident et expliquant « qu’il travaillera avec la police des West Midlands pour identifier ceux qui ont créé et affiché ces banderoles, et prendra les mesures qui s’imposent à leur encontre. Un tel comportement n’a pas sa place dans le football ou dans la société, ces personnes ne sont pas les bienvenues dans notre club de football et seront radiées. » Le LCFC a également communiqué : « Le club constate avec déception les actions irrespectueuses d’une minorité de supporters adverses, qui se moquent des événements tragiques qui ont profondément affecté notre club et notre communauté. Un tel comportement va à l’encontre des valeurs de respect et d’unité que le football devrait incarner. Nous sommes reconnaissants envers le Coventry City Football Club et l’ensemble de la communauté du football qui se sont joints à nous pour condamner ces actes et ont signalé cet incident aux autorités compétentes. Nous travaillerons avec toutes les parties pour aider à l’identification des personnes impliquées et leur apporter une réponse appropriée. »

Coventry City statement issued this morning. pic.twitter.com/HyAIw2CT4U — Coventry City (@Coventry_City) January 13, 2024

Juste triste.

