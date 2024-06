Leicester tient son nouvel entraîneur

Mini Cooper.

Après le départ d’Enzo Maresca vers Chelsea, Leicester City tient enfin son nouveau coach. Steve Cooper, ancien technicien de Nottingham Forrest, débarque pour prendre les rênes du promu en Premier League. Licencié par Forrest en décembre 2023, Cooper était en concurrence avec Carlos Corberán – en poste à West Bromwich Albion – ou encore Graham Potter.

Leicester City Football Club can confirm the appointment of Steve Cooper as our new First Team Manager 🔵

— Leicester City (@LCFC) June 20, 2024