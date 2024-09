Newcastle gratte un bon nul face à Manchester City

Newcastle 1-1 Manchester City

Buts : Gordon (57e, S.P.) pour les Magpies // Gvardiol (35e) pour les Skyblues

City coince encore.

Moins d’une semaine après avoir arraché un point à la dernière minute contre Arsenal, le leader de Premier League Manchester City a concédé son deuxième nul consécutif en championnat, ce samedi sur la pelouse de Newcastle (1-1). Les Citizens n’avancent pas, et ce sont Liverpool, Aston Villa et Arsenal qui pourraient en profiter.

Dans un match qui a démarré sur un tempo très élevé et avec beaucoup d’engagement physique mis par les locaux, les Magpies font d’abord forte impression. Si les occasions sont rares, Newcastle marque son adversaire, à l’image de Fabian Schär qui vient secouer Jack Grealish. Sauf que City prend peu à peu la mesure de la rencontre et si İlkay Gündoğan et Bernado Silva ne trouvent pas le cadre, il suffit d’une combinaison entre Grealish et Joško Gvardiol côté gauche pour voir le latéral croate ouvrir le score après un superbe crochet dans la surface (1-0, 35e). À la pause, City est devant et peut dire merci à Ederson, vigilant sur sa ligne pour repousser une belle volée de Joelinton.

L'enchaînement magnifique de Josko Gvardiol pour ouvrir le score face à Newcastle ! 🪄 Et dire qu'il est défenseur 🥵#NEWMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/hzAmEtHjCB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 28, 2024

Touchés mais pas coulés, les Toons reviennent des vestiaires avec la même envie, mais beaucoup plus de précision dans le jeu. Si Grealish est au bord du carton rouge après plusieurs mauvais gestes sur Sandro Tonali, c’est Anthony Gordon qui s’illustre, en obtenant puis transformant un penalty (1-1, 57e). Dans la foulée, Joelinton pense, en vain, obtenir un nouveau peno, alors qu’Ederson barre la route du but à Harvey Barnes. Pendant que le match se tend quelque peu, City reprend le dessus et tente des choses avec le nouvel entrant Phil Foden. Newcastle s’offre une dernière grosse situation, mais Sean Longstaff, en position idéale, croise trop sa frappe. La fin de match est pour les hommes de Pep Guardiola, mais ni Erling Haaland, ni Silva n’arrivent à tromper Nick Pope, fort sur sa ligne.

The New Pope.

