Fankaty Dabo victime d’insultes racistes après le match face à Luton Town

Le schéma est malheureusement classique.

Fankaty Dabo, défenseur de Coventry a reçu des insultes racistes sur les réseaux sociaux après la finale des play-offs pour la montée en Premier League. La rencontre s’était achevée sur le score de 1-1 dans le temps réglementaire et s’est poursuivie aux tirs au but. Dabo a raté le sien, permettant ainsi à Luton Town de l’emporter 6-5 et d’être promu en Premier League. Des images et émojis représentant des singes et des gorilles avaient été postés dans les commentaires mentionnant le joueur, notamment sur Instagram. « Coventry City est dégoûté et attristé par les messages racistes envoyés à Fankaty Dabo sur les réseaux sociaux après la finale des play-offs de samedi ».

🗣️ We are clear that there is no place for racism in our society and that the Club and our partners will provide all of the support to Fanky that he needs.#PUSB — Coventry City (@Coventry_City) May 30, 2023

Les Sky Blues précisent s’opposer fermement à ces comportements et apportent tout leur soutien à Fankaty Dabo. Le club va travailler en collaboration avec la PFA (l’Association des footballeurs professionnels), l’EFL et la police pour identifier les auteurs. « Coventry est une ville tolérante et multiculturelle que nous sommes fiers de la représenter, et il n’y a pas de place pour toute forme de racisme ou de discrimination en personne ou sur les réseaux sociaux », a réagi Doug King, propriétaire de Coventry.

Non, le racisme n’est pas un problème exclusivement espagnol.

