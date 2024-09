Un club indien refuse la venue de Mario Balotelli

Mieux vaut indien que deux tu l’auras.

Pas de nouvelle destination pour Mario Balotelli. Libre de s’engager où il le voulait depuis son passage mitigé à l’Adana Demirspor, Super Mario a été pisté par plusieurs formations cet été. Parmi elles, la piste la plus avancée venait du Kerala Blasters, mastodonte de l’Indian Super League, en première division indienne.

Après mûre réflexion, les dirigeants ont fini par refuser la venue de l’ancien disciple de Mancini. La cause ? Le club a été tout simplement refroidi par le salaire exorbitant et le comportement toujours aussi instable de l’Italien, selon le journal Indian of Times. D’autre part, son état de forme actuel est aussi remis en cause. Le dernier match du joueur de 34 ans remonte à juillet.

Y a encore de la place à Bordeaux si ça le branche.

