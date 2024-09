L’Espagne cartonne la Suisse

Suisse 1-4 Espagne

Buts : Amdouni (41e) pour la Nati // Joselu (4e), Ruiz (13e, 77e) et Torres (80e) pour la Roja

Expulsion : Le Normand (20e) chez les Ibériques.

Fallait pas réveiller le champion d’Europe.

Tenus en échec jeudi dernier en Serbie (0-0), les Espagnols ont repris leur rythme de croisière en écrasant la Suisse à Genève, ce dimanche (1-4). Joselu a rapidement ouvert le score pour la Roja, profitant d’un gros travail puis d’un excellent centre de Lamine Yamal pour marquer de la tête (0-1, 4e). Moins de dix minutes plus tard, c’est Fabián Ruiz qui a de nouveau fait plier la défense helvète, en marquant dans le but vide, alors que Nico Williams venait de buter sur Gregor Kobel (0-2, 13e). Mais la fête aurait pu s’arrêter là avec le carton rouge reçu par Robin Le Normand, venu arrêter Breel Embolo qui filait au but (20e).

L'Espagne à toute vitesse face à la Suisse : déjà 2-0 à la 13e minute, avec Fabian Ruiz après Joselu ! Suivez le match en direct sur L'Équipe live foot : https://t.co/icnqogyDWR #lequipeFOOT pic.twitter.com/ptBjI3awss — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 8, 2024

La Nati a même réduit l’écart juste avant la pause grâce au but de Zeki Amdouni, qui a profité d’un corner dévié par Embolo au premier poteau pour marquer au second (1-2, 41e). Mais les champions d’Europe ont plié l’affaire en l’espace de trois minutes, avec le deuxième pion de la soirée pour Ruiz, idéalement servi dans la surface par Ferran Torres (1-3, 77e). Ce dernier y est également allé de son but, en allant défier seul Kobel sur un contre et en remportant son duel d’une frappe croisée du droit (1-4, 80e). Un beau succès pour les Ibériques, qui restent à deux points des Danois, vainqueurs de la Serbie plus tôt dans la soirée (2-0).

