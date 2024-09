Pronostic Suisse Espagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Espagne se reprend en Suisse

La Suisse sort d’un superbe été. Lors de l’Euro 2024 en Allemagne, elle a brillé en se hissant jusqu’en quarts de finale, où elle a été éliminée par l’Angleterre aux tirs au but. Sur le plan du jeu, les Suisses ont montré un visage séduisant avec des joueurs clés comme Ndoye, Embolo, Xhaka, Aebischer, Rieder et Zakaria. Cependant, l’équipe doit maintenant composer avec les retraites internationales de 3 cadres : le gardien Sommer, le défenseur Schar et l’ailier Shaqiri. De plus, l’ancien Niçois Ndoye est forfait pour ce rassemblement. Pour son premier match de Ligue des nations, la Nati a payé cash son indiscipline, puisque Elvedi et Xhaka ont été exclus et ont permis au Danemark de s’imposer à Copenhague (2-0). Sans son capitaine, la Suisse fait face à un challenge important avec la réception du tout récent champion d’Europe, l’Espagne.

De son côté, l’Espagne traverse une période faste, marquée par deux années de succès impressionnants. La Roja a d’abord remporté la Ligue des nations, avant de triompher lors du dernier championnat d’Europe, où elle a réalisé un parcours parfait. Pour ce nouveau rassemblement, le sélectionneur Luis de la Fuente doit faire sans plusieurs de ses champions d’Europe, comme Unai Simón, Mikel Merino, Álex Baena, Bryan Gil, Jesús Navas ou encore Álvaro Morata. Malgré la présence des jeunes talents Lamine Yamal et Nico Williams, et du dynamiteur Dani Olmo, l’Espagne n’a pas su trouver le chemin des filets jeudi chez une équipe serbe pourtant diminuée. En effet, pour son entrée en lice dans cette Ligue des nations, la Roja a été décevante en obtenant juste un nul sans but en Serbie (0-0). Une réaction est attendue à Genève face à une Suisse privée de son capitaine Xhaka, de nombreux néoretraités, et de Dan Ndoye. Entre deux équipes qui n’ont pas marqué lors de la 1re journée, peu de buts sont à prévoir.

