Le Portugal démarre bien contre la Croatie, l’Espagne au ralenti en Serbie

Et c’est reparti pour un tour !

Ce jeudi marquait le coup d’envoi de la quatrième édition de la Ligue des nations. Du côté de Lisbonne, le Portugal a su faire rapidement la différence pour prendre le meilleur sur une Croatie qui ne s’avoue jamais vaincue. La Seleção trouve rapidement la faille grâce à Diogo Dalot, parfaitement trouvé dans la surface par Bruno Fernandes. Le break ne peut ensuite venir que de Cristiano Ronaldo, qui continue d’écrire sa légende, tandis que la remise de Borna Sosa déviée dans ses propres filets par Dalot reste sans conséquences. Une victoire inaugurale qui place les Portugais en tête de ce groupe 1, à hauteur de la Pologne. Cette dernière s’est en effet imposée sur le fil en Écosse grâce à un penalty de Nicola Zalewski, alors que la Tartan Army avait remonté deux buts de retard en seconde période.

🇵🇹🇭🇷 Le 131e but de Cristiano Ronaldo avec le Portugal ! Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT #PORCRO pic.twitter.com/S2TnxiGzKB — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 5, 2024

La soirée a été beaucoup moins animée dans le groupe 4, avec deux petits buts inscrits. Ils sont l’œuvre du jeune Patrick Dorgu, 19 ans et attaquant danois évoluant à Lecce et du capitaine Pierre-Emile Højbjerg. Ils permettent surtout à la Danish Dynamite de créer une petite surprise en dominant la Suisse à Copenhague en fin de partie. Dans le même temps, les tenants du titre et champions d’Europe espagnols n’ont pas réussi à trouver la faille en Serbie. Dani Carvajal, Lamine Yamal ou Fabian Ruiz d’un côté et Luka Jović de l’autre se sont bien essayés, sans parvenir à trouver la faille.

Portugal 2-1 Croatie

Buts : Dalot (7e) et C. Ronaldo (34e) pour la Seleção // Dalot (41e, CSC)

Écosse 2-3 Pologne

Buts : Gilmour (46e) et McTominay (76e) pour la Tartan Army // Szymański(8e), Lewandowski (44e, SP) et Zalewski (90e+7, SP) pour les Biało-czerwoni

Serbie 0-0 Espagne

Danemark 2-0 Suisse

Buts : Dorgu (82e) et Højbjerg (90e+2)

Expulsions : Elvedi (52e) et Xhaka (87e) pour la Nati

