Mario Balotelli de retour en Serie A !

Super Mario is back !

Le Genoa vit un début de saison plus que difficile, avec six petits points pris en neuf matchs, et a subi ce dimanche face à la Lazio (3-0) un huitième match de rang sans victoire, toutes compétitions confondues, ce qui le place relégable. Mais en avant-match, auprès du diffuseur DAZN, le directeur sportif de Gênes Marco Ottolini a annoncé une nouvelle qui pourrait redonner un peu de baume au cœur à ses supporters : Mario Balotelli va arriver ! « Nous avons décidé d’aller au bout avec Balotelli, on attend de lui qu’il apporte son enthousiasme et sa positivité. À moins d’une énorme surprise, il sera un joueur du Genoa demain (lundi) », a déclaré le dirigeant.

On ne l’avait plus vu en Serie A depuis 2020

Balotelli n’avait plus joué dans son pays depuis la saison 2020-2021 et une pige à Monza. Pour un passage en Serie A, il faut même remonter à l’exercice précédent, lorsqu’il avait porté les couleurs de Brescia. Un choix relativement surprenant, donc, du Genoa, qui va miser sur un joueur sans aucune certitude hormis l’arrivée des caméras pour relancer sa saison. Il faut dire que l’actuel dix-huitième du championnat italien avait bel et bien besoin d’un avant-centre, alors que Vitinha et Junior Messias sont pour le moment à l’infirmerie.

Vitinha et Balotelli en concurrence : à tout moment, le Genoa passe un coup de fil aussi à Kostas Mitroglou.