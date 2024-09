Genoa-Juventus se jouera à huis clos

C’était sûr en fait !

La rencontre entre le Genoa et la Juventus, comptant pour la 6e journée de Serie A, aura lieu à huis clos ce samedi. Cette annonce, faite ce vendredi par le préfet de la ville de Gênes, survient après des violences à Gênes mercredi en marge du match de la Coupe d’Italie entre le Genoa et la Sampdoria, remporté par les Blucerchiati (1-1, 6 TAB à 5). Lors de ces incidents qui ont eu lieu avant et après la rencontre entre supporters des deux clubs, 41 policiers ont été blessés. Des heurts auxquels auraient participé quelques ultras de l’OM, proches de ceux du Genoa.

Genoa v Sampdoria. La Gradinata Nord du Genoa a exposé lors de la 2ème mi-temps le matériel volé en mai aux Ultras Tito dans leur local. 1/3 https://t.co/5oM7kxnQQl pic.twitter.com/UYNKOBcBnp — Olivier Laval (@olivierlaval27) September 26, 2024

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Thiago Motta, ancien entraîneur des Rossoblù, a déclaré : « C’est le genre de choses qu’on ne veut plus voir. Quand il y a un match à huis clos, tout le monde est perdant, les joueurs, les entraîneurs, les présidents et bien sûr les supporters. » Le stade Luigi-Ferraris ne devrait pas être le seul à sonner creux, puisqu’une mesure similaire devrait être appliquée pour le prochain match à domicile de la Sampdoria en Serie B, le 4 octobre prochain.

Ambiance.

