Accrochée par le Genoa, la Juventus cale encore

Juventus 0-0 Genoa

Expulsion : Vlahović (90e+3) pour la Vieille Dame

La Juve n’avance plus.

Incapable de battre le Genoa à domicile, la Juventus a concédé un troisième match consécutif sans victoire en championnat, le septième sur les huit dernières rencontres. Conséquence directe au classement, les Turinois ne progressent pas et pourraient voir l’AC Milan prendre trois points d’avance dans la course à la deuxième place, derrière l’Inter, alors que les Lombards affrontent le Hellas Vérone à 15h. Avec Adrien Rabiot remplaçant au coup d’envoi pour son retour de blessure, les Turinois n’ont pas réussi à contrer la défense génoise, bien en place. Samuel Iling Junior et Moise Kean ont bien touché les montants, mais les trois petites frappes cadrées (sur 15 tentatives) se sont montrées bien insuffisantes pour faire la différence.

Sans idée, les locaux ont longtemps tourné autour de la surface adverse sans trouver la faille. La frustration des joueurs de Massimiliano Allegri a d’ailleurs été symbolisée en fin de match, lorsque Dusan Vlahović, d’abord averti pour une faute un peu sévère, a été exclu par Antonio Giua, pas vraiment enclin à entendre le Serbe rouspéter dans ses oreilles. De son côté, le Genoa reste douzième, avec six points d’avance sur le 13e, Lecce, et sept de retard sur le 11e, le Torino.

Rien ne va plus à Turin.

Retrouvez ici les résultats et le classement de la Serie A

La Juve accrochée par le Genoa