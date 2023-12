La Juve accrochée par le Genoa

Genoa 1-1 Juventus

Buts : Gudmundsson (48e) pour les Rossoblù // Chiesa (28e, sp) pour les Bianconeri

La Vieille Dame piétine à Gênes.

En déplacement en Ligurie, la Juve s’est fait accrocher (1-1) par une valeureuse équipe du Genoa qui n’a pas démérité. Avec ce nul, les hommes d’Allegri ratent le coche et restent à un point derrière l’Inter, qui se déplacera sur la pelouse de la Lazio dimanche soir. De leur côté, les Rossoblù sont quatorzième, avec quatre points d’avance sur la zone rouge.

Privés Adrien Rabiot, laissé au repos, les Bianconeri peinent à emballer la rencontre face à un bloc du Genoa solide et compact. La première occasion turinoise est l’œuvre de Vlahović, trouvé par Chiesa, mais l’attaquant serbe manque de peu le cadre (22e). Jusqu’ici impeccables défensivement, les Rossoblù sont coupables d’une grossière erreur : Badelj manque son contrôle, Chiesa anticipe et se fait faucher par Josep Martínez. Penalty indiscutable, le numéro 7 turinois se fait justice lui-même en trompant le portier adverse d’un contre-pied (0-1, 28e). Comme à son habitude après avoir ouvert le score, la Juve décide de faire le dos rond, laissant le pallone aux hommes de Gilardino. Ces derniers poussent et vont être récompensés de leurs efforts dès le retour des vestiaires : Frendrup parvient à trouver Ekuban d’un ballon aérien, le Ghanéen sert de l’épaule Gudmundsson qui s’arrache et trompe Szczęsny (1-1, 48e). Un but à la nantaise.

Tout est à refaire pour la Vieille Dame qui se rue alors à l’attaque, idem pour le Genoa qui tente alors de prendre l’avantage. Les deux équipes alternent les offensives. Les Bianconeri sont proches de réaliser le même coup que face à Monza, mais Bremer bute sur Josep Martínez, auteur d’une parade héroïque (89e).

Cette fois-ci, le corto muso n’a pas marché.

Genoa (5-3-2) : Josep Martínez – Vasquez (Ekuban, 46e), Drăgușin, De Winter, Bani, Sabelli (Vogliacco, 84e) – Frendrup, Badelj, Malinovskyi – Gudmundsson, Junior Messias (Haps, 90e+2). Entraîneur : Alberto Gilardino.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Danilo, Bremer, Gatti – Kostić (Weah, 68e), Miretti (Iling-Junior, 74e), Locatelli, McKennie, Cambiaso (Yildiz, 88e) – Chiesa, Vlahović (Milik, 68e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.