Federico Chiesa tente sa chance en Premier League

Remettre le Chiesa au milieu du village.

Après un été où les rumeurs l’auront envoyé au Barça, Federico Chiesa quitte la Juventus pour… Liverpool. L’international italien de 26 ans n’entrait pas dans les plans de Thiago Motta et s’impose comme la première recrue des Reds durant ce mercato. Il a signé un contrat jusqu’en 2028 avec le club anglais, qui a déboursé 13 millions d’euros pour attirer le champion d’Europe 2021.

En quatre saisons, Chiesa n’aura pas toujours réussi à s’imposer à la Juve (32 buts et 23 passes décisives en 131 apparitions quand même) après ses débuts très prometteurs à la Fiorentina. Il avait très bien démarré l’exercice 2023-2024 en plantant à quatre reprises lors des cinq premières rencontres de championnat, avant de se montrer beaucoup moins régulier et décisif. Avec cette signature, Arne Slot renforce une attaque déjà bien fournie pour accompagner Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota, Cody Gakpo et Darwin Núñez.

Une petite pièce sur le retour sur le devant de la scène de ce magnifique joueur, allez.

