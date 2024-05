Drame du Heysel : 39 ans après, une plaque commémorative à Anfield

Un lien indéfectible.

29 mai 1985. Cette date restera gravée dans l’histoire du football et plus précisément dans celle des clubs de Liverpool, et de Turin. Lors de la finale de la Coupe des clubs champions jouée au stade du Heysel à Bruxelles entre la Juventus et Liverpool, un mouvement de foule initié par les hooligans du club anglais va provoquer la mort de 39 personnes, dont 32 supporters italiens. En plus de ce lourd tribut, 600 personnes ont été blessées. Cet évènement a profondément changé le football anglais, avec l’instauration ensuite de la loi Thatcher pour en finir avec le hooliganisme.

Cette tragédie a lié les clubs à jamais, et comme chaque année, ils ont tenu à rendre hommage aux victimes. « Nos pensées vont aux familles et à quiconque a été touché lors de ce jour qui restera pour toujours dans l’histoire du club », écrit Billy Hogan, PDG de Liverpool. Sur le site officiel de la Juventus, on peut aussi lire : « Trente-neuf, un nombre devenu symbole, qui raconte plus que n’importe quel autre mot la souffrance qui continue d’habiter en chacun de nous. »

Une plaque commémorative a même été inaugurée à Anfield, avec une gerbe de fleurs déposée par Ian Rush, ambassadeur du club.

As a mark of respect on the 39th anniversary of the Heysel Stadium disaster, club CEO Billy Hogan and ambassador Ian Rush laid a wreath beside the Heysel memorial plaque at Anfield this morning. pic.twitter.com/EMIoJgyD7Q — Liverpool FC (@LFC) May 29, 2024

Djibril Cissé dénonce les propos racistes d'un jeune U16 de la Juventus