La Juventus inaugure un mémorial, 40 ans après le drame du Heysel

Pour ne jamais oublier.

Il y a 40 ans jour pour jour, le 29 mai 1985, Liverpool et la Juventus se retrouvaient en finale de la Ligue des champions à Bruxelles. Ce soir-là, des violences éclatent entre supporters anglais et italiens, notamment à cause de l’absence de séparation efficace entre les tribunes et d’un contrôle insuffisant des billets. Vers 19h20, des supporters de Liverpool forcent la séparation et chargent en direction des supporters italiens, provoquant un mouvement de foule. De nombreux spectateurs se retrouvent piégés contre un mur, qui finit par s’effondrer sous la pression.

La Juventus inaugure un mémorial

Le bilan est dramatique : 39 morts, principalement des Italiens, mais aussi des Belges, des Français et un Nord-Irlandais, et plus de 400 blessés. Les victimes sont mortes écrasées ou asphyxiées dans la panique qui a suivi l’assaut et l’effondrement du mur. Cette catastrophe, retransmise en direct à la télévision, est l’une des plus marquantes de l’histoire du football.

Verso Altrove – In ricordo delle vittime dell’Heysel — JuventusFC (@juventusfc) May 29, 2025

La Juventus a inauguré jeudi un mémorial à la Continassa, le centre d’entraînement des Bianconeri. Dans un communiqué publié ce jeudi, le club italien a affirmé continuer « de préserver sa mémoire au sein de la nouvelle citadelle noir et blanc, dans la zone de Continassa, à travers l’œuvre commémorative Verso Altrove ». Au cours de la cérémonie d’inauguration du bâtiment de plus de 2 000 mètres carrés, Gianluca Ferrero, président de la Juve, a déclaré : « La tragédie du Heysel suscite encore de la consternation en nous tous aujourd’hui, pour la disparition de 39 personnes, un jour qui aurait dû être un jour de fête, et qui est devenu au contraire un moment de deuil et de terreur. La Juventus s’est toujours engagée à ce qu’il ne soit pas oublié. »

Côté anglais, le directeur juridique et des affaires extérieures de Liverpool, Jonathan Bamber, et l’ancien joueur John Aldridge ont déposé une couronne de fleurs sur la plaque commémorative du Heysel à Anfield.

In Memoria e Amicizia, in Memory and Friendship. This morning, LFC’s chief legal and external affairs officer, Jonathan Bamber, and former player John Aldridge laid a floral wreath at the Heysel memorial plaque at Anfield. — Liverpool FC (@LFC) May 29, 2025

La Juve a compris qu’un club, c’était aussi une histoire.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?