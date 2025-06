Federico Chiesa est satisfait de sa première saison à Liverpool

Oui, il joue toujours.

De passage en Toscane pour ses vacances, Federico Chiesa, désormais joueur de Liverpool, a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport. Il y évoque son départ de la Juventus, son adaptation en Premier League et ses ambitions avec la Nazionale.

Thiago Motta ne comptait pas sur lui

Arrivé sur le banc de la Juventus le 12 juin 2024, Thiago Motta a rapidement fait savoir à Chiesa qu’il n’entrait pas dans ses plans pour la saison prochaine. En fin de contrat, l’ailier qui a brillé lors de l’Euro 2020 n’avait reçu aucune proposition de prolongation par la Juventus.

Ce contexte a facilité son choix de rejoindre Liverpool, où il s’est rapidement intégré, impressionné par l’intensité et la culture du travail du club anglais. Selon lui, son bilan en Angleterre est « positif, car on ne gagne pas une Premier League tous les jours. Il y a de la déception de ne pas avoir assez joué, mais il faut voir la saison dans son ensemble : gagner, c’est toujours beau. »

Il n’aura pourtant disputé que six matchs de championnat, généralement en tant que remplaçant, pour un total famélique de zéro but et zéro passe décisive. Plus appelé avec la sélection italienne depuis le dernier Euro en juillet 2024, le joueur de 27 ans a affirmé sa volonté de retrouver la Nazionale : « Je veux jouer la Coupe du monde avec l’équipe nationale. »

Encore faut-il se qualifier.

