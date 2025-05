Liverpool, de la parade à l’horreur

Le lundi au soleil, c’est une chose que Claude François n’imaginait pas. Les supporters de Liverpool non plus, mais ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui auraient pu les empêcher de fêter leurs champions. Le calendrier a bien fait les choses, puisque ce 26 mai était un jour férié outre-Manche. Une aubaine pour le peuple rouge, qui a massivement afflué vers la capitale du Merseyside. Même la gare de Crewe, 75 kilomètres au sud-est de Liverpool, débordait de maillots rouges à la mi-journée et peinait à absorber le flux de supporters décidés à vivre la grande parade. Tout était réuni pour que la fête soit belle. Elle l’a été. Jusqu’à la fin d’après-midi.

Rouge de monde

Privé de célébrations dignes de ce nom par le Covid-19 en 2020, Liverpool a mis les petits plats dans les grands pour vivre une journée mémorable. Arne Slot et ses joueurs ont pris place dans un bus à impériale au départ d’Allerton Maze, au sud de la ville, pour se diriger vers le nord et finir leur parade dans le centre-ville au bout d’un parcours de quinze kilomètres. Plus de trois heures à sillonner la ville, à communier avec le peuple rouge, avec Calvin Harris en guest-star pour assurer l’ambiance. Les lunettes de soleil étaient de sortie, comme les bouteilles de bière, les écharpes et le trophée tant convoité.

Liverpool fans singing Lucho’s Chant at the parade 🇨🇴❤️🎶 pic.twitter.com/n9bF9QDBDA — LFC SAIF (FAN) (@LFC_SAIF01) May 26, 2025

Habitué aux processions pour avoir pris part à celles qui ont suivi la Ligue des champions en 2019 et les deux coupes nationales en 2022, Virgil van Dijk a montré l’exemple en faisant admirer son sens du rythme. La ville était rouge de monde, les supporters amassés le long des barrières, penchés aux fenêtres, perchés sur les arbres et les feux de circulation, entièrement tournés vers les artisans du vingtième titre de champion d’Angleterre de l’histoire du club. Ce mardi, cependant, ce ne sont pas les images de fête qui font la Une des journaux, mais des brancards, des rubans de police et un véhicule noir au milieu de la foule. Le Times et le Daily Telegraph se rejoignent sur un même mot : « l’horreur », qui a éclipsé la bonne humeur ambiante autour de 18 heures lorsqu’une voiture a fait irruption sur Water Street.

Un homme arrêté, quatre enfants blessés

Le véhicule incriminé a renversé des dizaines de supporters avant d’être immobilisé. Plusieurs vidéos de l’incident circulent sur les réseaux sociaux. La BBC a fait le choix de flouter certaines images et d’avertir les téléspectateurs, susceptibles d’être choqués par certaines scènes. On dénombre une cinquantaine de blessés, dont quatre enfants. Vingt-sept personnes ont été admises dans les hôpitaux de la ville dimanche. Interrogée par la BBC, Jaikishen, originaire de Londres, vivait sa toute première parade. « Je me suis tellement amusée, témoigne-t-elle. Nous sommes partis 15 minutes avant l’incident. La joie s’est transformée en tristesse lorsque j’ai appris la nouvelle. Ce souvenir m’accompagnera tout au long de ma vie. Je n’ai pas dormi la nuit dernière. »

The front page of today's Daily Telegraph: 'Liverpool glory turns to horror'#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/x5f9w0A6AX — The Telegraph (@Telegraph) May 26, 2025

Toute la classe politique nationale a réagi, jusqu’au Premier ministre Keir Starmer, qui a adressé ses pensées aux personnes affectées et salué le rôle des services de police et d’urgence. Un Britannique de 53 ans a été arrêté. Les autorités ont écarté un acte terroriste. L’enquête devra maintenant démontrer comment la voiture a pu se retrouver dans cette zone, au milieu de la foule. Jonchée de bouteilles, de drapeaux, de trottinettes et d’objets divers, Water Street est encore fermée ce lundi. Le club a décidé de suspendre les célébrations internes qui étaient prévues ce mardi. Kenny Dalglish, lui, s’est dit « choqué, horrifié et profondément attristé » par l’incident. Ce mardi, les mots de l’Écossais résonnent tristement avec l’histoire du club, entachée par les traumatismes, du Heysel à Saint-Denis en passant par Hillsborough : « Notre hymne n’a jamais semblé aussi approprié. You’ll Never Walk Alone. »

