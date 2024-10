Le match Bologne-AC Milan est reporté

La saucée bolognaise.

Prévue ce week-end, la rencontre Bologne-AC Milan a été reportée. Cela fait suite aux pluies torrentielles s’abatant depuis plusieurs jours en Émilie-Romagne, ayant notamment provoqué une montée de la rivière Ravone. Ce report amène cependant avec lui plusieurs problématiques liées au calendrier. Engagées en Ligue des champions, les deux équipes ne disposent en effet pas de créneaux idéaux pour disputer la rencontre avant la fin de l’année 2024. À tel point que les dirigeants milanais ont négocié pour jouer le match à tout prix à la date prévue, même à huis-clos. Les villes de Côme et Empoli, proches de la zone, ont également été proposées comme solution de repli, mais ce sont cette fois les dirigeants de Bologne qui s’y sont opposés, car souhaitant évoluer devant leur public.

Pas encore prévue, la nouvelle date devrait donc être fixée à début 2025. Les spectateurs munis de billets pour le délai initial pourront évidemment y assister. Enfin, les deux autres perdants de ce report se nomment Théo Hernandez et Tijjani Reijnders. Exclus respectivement contre la Fiorentina et l’Udinese, Hernandez et Reijnders devaient finir de purger leur suspension face à Bologne. Ils devront finalement le faire contre Naples, mardi prochain, dans un duel important pour les premières places.

Effet domino.

