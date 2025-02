Le Milan s’enfonce à Bologne

Bologne 2-1 AC Milan

Buts : Castro (48e) et Ndoye (82e) pour les Rossoblù // Leão (43e) pour les Rossoneri

Toutes les bonnes choses ont une fin.

C’est une première depuis 2016 : le Milan s’est incliné contre Bologne (2-1), ce jeudi soir, enchaînant un deuxième revers d’affilée et laissant son adversaire du soir trois points devant et dans le top 6. Dans ce match en retard comptant pour la 9e journée de Serie A, les deux équipes avaient besoin de se rassurer après leurs défaites respectives contre Parme et le Torino et la première demi-heure aura été très calme, les Rossoblù étant les plus entreprenants sans se montrer dangereux sur la cage de Mike Maignan, malgré les tentatives du jeune Benjamín Domínguez.

Les Milanais ont donc choisi d’allumer la lumière avant la pause, Rafael Leão profitant d’un long dégagement du portier français et d’une déviation bolognaise pour s’occuper de Lorenzo De Silvestri et éliminer Łukasz Skorupski afin de marquer dans la cage vide (0-1, 43e). La réponse des locaux est arrivée après l’entracte et elle devrait être accompagnée d’une polémique en Italie, Giovanni Fabbian ayant touché le ballon de la main sur la remise pour Santi Castro, buteur dans la confusion et après validation de la VAR (1-1, 48e).

Le mal de crâne est devenu encore plus intense quand, après une barre de Casale, Ndoye a devancé Pavlovic pour glisser le ballon au fond (2-1, 83e). Une bénédiction qui retrouve les places européennes et laisse le Milan à la 8e place.

L’effet Conceição, c’est déjà terminé.

Le match Bologne-AC Milan est reporté