Bologne remporte la Coupe d'Italie pour la troisième fois de son histoire

But : Ndoye (53e) pour les Bolonais

L’Émilie-Romagne en fête ! Les supporters de Bologne vivent une période extraordinaire. Une cinquième place en Serie A l’année dernière, des joueurs de dingue et une première victoire en coupe d’Italie depuis… 1974, le troisième de son histoire. Dans le Stade olympique de Rome, Bologne a dépoussiéré son glorieux palmarès en disposant d’un piètre Milan (1-0).

L’entraîneur bolonais Vincenzo Italiano n’avait pas encore remporté de trophée. Il s’est consolé devant 30 000 fans. Grâce à Dan Ndoye, seul buteur d’une superbe frappe puissante (1-0, 53e), ses Rossoblù assurent une qualification en Ligue Europa et vibreront une saison de plus. Cette victoire couronne une jolie année, démarrée après les départs de Thiago Motta, Joshua Zirkzee et Riccardo Calafiori.

Complètement à l’envers, à l’image de Rafael Leão et Santiago Giménez, qui a échoué devant Łukasz Skorupski de manière inimaginable, les Rossoneri mangent du pain sec : aucun titre cette saison, probablement terminée sans coupe d’Europe la saison prochaine et avec son rival en finale de Ligue des champions. Sergio Conceição peut s’inquiéter.

Just in case you didn't know. WE ARE THE COPPA ITALIA 2024/25 WINNERS ❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙!!#SiMuoveLaCittà #WeAreOne pic.twitter.com/UbmQgizPPa

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) May 14, 2025