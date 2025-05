Quand Sergio Conceição refuse de saluer son ancien capitaine

Vous reprendrez bien un peu de seum ?

Ce mercredi soir, Bologne a décroché la Coupe d’Italie en s’imposant face à l’AC Milan (1-0). Et durant la haie d’honneur des Bolognais pour les vaincus du jour, Sergio Conceição, entraîneur du Milan, s’est particulièrement fait remarquer. Le technicien portugais a en effet ignoré les joueurs adverses, refusant de leur serrer la main, dont Davide Calabria, son ancien capitaine en Lombardie.

