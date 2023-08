Le Milan et Giroud font le job à Bologne

Bologna FC 0-2 AC Milan

Buts : Giroud (11e) et Pulisic (21e) pour les Rossoneri

Indémodable Olivier.

En clôture de cette première journée de Serie A, le Milan repart de Bologne avec ses premiers trois points de la saison (2-0). Un succès que les Rossoneri se sont adjugés en première période, en dix minutes top chrono. Et c’est Olivier Giroud qui lance la saison milanaise, concluant un centre de Reijnders (0-1, 11e). Si les hommes de Motta se montrent entreprenants, ils laissent également beaucoup d’espace en phase défensive aux Milanais, qui en profitent. Sur un une-deux avec Giroud, cette fois-ci passeur décisif, Pulisic lâche une frappe sèche entrée de surface, inscrivant son premier but sous la tunique rossonera (0-2, 21e). Malgré plusieurs occasions et un football séduisant, Bologna ne parvient pas à trouver la faille, le score ne bougera plus. Un Milan loin d’être convaincant mais diablement efficace, tout le contraire de son adversaire du soir, finalement.

L’important, c’est les trois points, comme dirait l’autre.

Bologna FC (4-3-3) : Skorupski – Lykogiannis (Corazza, 87e), Lucumí, Beukema, Posch – Aebischer, Domínguez (El Azzouzi, 72e), Ferguson (Urbánski, 87e) – Moro (Orsolini, 46e), Zirkzee (Van Hoojdonk, 87e), Ndoye. Entraîneur : Thiago Motta.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández, Tomori, Thiaw (Kjaer, 88e), Calabria (Kalulu, 73e) – Loftus-Cheek (Pobega, 73e), Krunić, Reijnders – Leão, Giroud (Okafor, 73e), Pulisic (Chukwueze, 73e). Entraîneur : Stefano Pioli.