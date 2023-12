Le Milan grignote Frosinone

AC Milan 3-1 Frosinone Calcio

Buts : Jović (43e), Pulisic (50e) et Tomori (74e) pour les Rossoneri // Brescianini (82e) pour les Leoni

Une victoire et, surtout, le retour du prince algérien.

Diminué par les blessures, le Milan est tout de même parvenu à assurer l’essentiel face à Frosinone (3-1). Une victoire qui permet aux Rossoneri d’assurer leur troisième place et de rester au contact du duo de tête Juve-Inter.

Devant son public toujours aussi fidèle, le Milan commence la rencontre sur un rythme ronronnant. Face à une formation de Frosinone sérieuse, appliquée et entreprenante, les hommes de Pioli ont toutes les peines du monde à emballer la rencontre. Un manque de tranchant proche d’être sanctionné avant la pause. Perte de balle de Tomori qui permet à Ibrahimović (aucun lien de parenté avec Zlatan) de se retrouver en face à face avec Maignan, mais le portier français remporte son duel (42e).

Les Leoni peuvent s’en mordre dans les doigts. Dans la foulée, Chukwueze déclenche un centre que Romagnoli ne parvient pas à renvoyer, Jović est là en renard des surfaces et ouvre le score d’une reprise de volée, sur la première frappe cadrée milanaise du match (1-0, 43e). Premier but de l’attaquant serbe avec la tunique rossonera. Au retour des vestiaires, les Milanais enfoncent d’emblée le clou. Sur une merveilleuse relance de Maignan, Pulisic se joue de la défense adverse avec un super contrôle et conclut d’une frappe limpide en pleine lucarne (2-0, 50e).

Malgré ce second but concédé, Frosinone continue à multiplier les offensives. Mais les hommes de Di Francesco ne parviennent pas à trouver la faille face à un solide bloc milanais. Tout le contraire du Milan. Corner joué rapidement par Reijnders, Theo Hernández trouve Jović, le Serbe dévie de la tête pour Tomori qui triple la mise (3-0, 74e). Trois frappes cadrées pour les Lombards, trois buts. Frosinone sauve l’honneur, par l’intermédiaire de Brescianini – formé au Milan – sur un coup franc qui vient tromper la vigilance de Maignan (3-1, 82e).

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Florenzi, Hernández, Tomori, Calabria – Loftus-Cheek (Pobega, 79e), Reijnders (Bennacer, 79e), Musah – Pulisic (Traorè, 79e), Jović (Camarda, 85e), Chukwueze (Adli, 64e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Frosinone Calcio (4-2-3-1) : Turati – Oyono, Romagnoli, Okoli, Monterisi (Cheddira, 86e) – Barrenechea, Bourabia (Brescianini, 46e) – Ibrahimović (Caso, 66e), Reinier (Gelli, 57e), Soulé – Cuni (Kaio Jorge, 66e). Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

