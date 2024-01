Le Milan rate le coche face à Bologne

AC Milan 2-2 Bologne FC

Buts : Loftus-Cheek (45e, 83e) pour les Rossoneri // Zirkzee (29e) et Orsolini (90e+2, SP) pour les Rossoblù

À noter que nos deux Français, Giroud et Hernández, se sont illustrés… en manquant deux penaltys.

Dans un match rythmé et intense, le Milan s’est fait accrocher dans le temps additionnel à la maison par Bologne (2-2). Les Rossoneri ratent le coche pour recoller avec le duo de tête. Ayant à cœur d’enchaîner une cinquième victoire consécutive en championnat, les Milanais prennent d’emblée le contrôle du match. Mais si ces derniers dominent, ils peinent néanmoins à perforer le bloc adverse. Seul Leão met à contribution Skorupski (18e). Tactiquement disciplinés, les hommes de Motta appuient là où ça fait mal. Sur une contre-attaque parfaitement amenée, la défense milanaise panique, Zirkzee en profite pour ouvrir la marque dans un angle fermé (0-1, 29e). En panne d’inspiration dans le jeu, le Milan obtient un penalty à la suite d’un coup de pied de Ferguson dans le visage de Kjær. Giroud s’en charge, mais sa tentative est stoppée par Skorupski (42e). Les Rossoneri ne baissent pas les bras. Et juste avant la pause, Calabria centre pour Loftus-Cheek qui égalise d’un tacle qui surprend le portier bolonais (1-1, 45e).

Au retour des vestiaires, Zirkzee est proche du doublé. Le Néerlandais se joue de la défense milanaise, mais manque de lucidité dans le dernier geste (48e). Il faut attendre l’heure de jeu pour voir les Rossoneri se montrer dangereux : Reijnders prend sa chance à l’entrée de surface, mais sa tentative échoue sur la barre transversale (64e). Puis, d’un exploit individuel, Leão s’amuse avec les défenseurs adverses et obtient un penalty, à la suite d’une main dans son visage de Beukema. Cette fois-ci, c’est Hernández qui s’en charge, mais le latéral français manque lui aussi sa tentative qui trouve le poteau (74e). Les hommes de Pioli poussent, les Rossoblù reculent. Et sur une galette déposée par Florenzi, Loftus-Cheek fait parler son jeu de tête et s’offre un doublé (2-1, 83e). Les tifosi milanais pensent vivre une fin de soirée sereine, mais Terracciano – entré en jeu quelques secondes auparavant – est venu gâcher la fête. La nouvelle recrue lombarde est coupable d’un tirage de maillot dans la surface sur Kristansen. Penalty indiscutable que transforme Orsolini (2-2, 90e+2).

On a connu mieux comme baptême du feu sous ses nouvelles couleurs.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Hernández, Gabbia, Kjaer, Calabria (Florenzi, 59e) – Reijnders, Adli (Musah, 59e) – Rafael Leão (Okafor, 87e), Loftus-Cheek, Pulisic (Terrracciano, 87e) – Giroud (Jović, 60e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Bologna FC (4-2-3-1) : Skorupski – Kristansen, Calafiori, Beukema, De Silvestri (Lucumí, 82e) – Aebischer (Moro, 66e), Freuler – Urbański (Saelemaekers, 66e), Ferguson, Fabbian (Orsolini, 82e) – Zirkzee. Entraîneur : Thiago Motta.

