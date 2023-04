La Juve repart de Bologne avec un petit point

Bologna FC 1-1 Juventus

Buts : Orsolini (10e SP) pour Bologna // Milik (60e) pour la Juve

Auteure d’un mois d’avril cauchemardesque, la Juve devait stopper l’hémorragie et cette série de trois défaites consécutives en championnat. En clôture de la 32e journée de Serie A, les Bianconeri ne sont pas parvenus à faire mieux qu’un match nul sur le gazon de Bologne.

Une rencontre que les hommes d’Allegri commencent de la pire des manières. Même pas dix minutes de jeu, et Danilo se voit coupable d’une faute dans la surface sur Orsolini. Le numéro 7 bolonais se fait justice lui-même en transformant son penalty d’un contre-pied devant Szczęsny (1-0, 10e). Malgré ce penalty concédé rapidement, la Vieille Dame ne s’avoue pas vaincue et multiplie les offensives. Une domination très nette, mais il faut attendre plus de vingt minutes pour voir la première situation chaude turinoise avec cette reprise de Milik que Skorupski parvient à stopper (25e). Le portier polonais remet ça, cette fois-ci devant Fagioli, en réalisant deux grosses parades (27e). Acculés, les hommes de Thiago Motta finissent par craquer à la demi-heure de jeu. Sur un mauvais tacle de Lucumi sur Milik, Bologna concède à son tour un penalty. Vous vouliez une nouvelle dose de Skokupski ? Face à l’attaquant polonais, le dernier rempart bolonais sort encore le grand jeu et stoppe la tentative de son compatriote (31e). Et ce manque de réussite côté blanc et noir est même tout proche de se faire sanctionner, mais Szczęsny sort l’arrêt qu’il faut devant Barrow (46e).

Solide défensivement, Bologna se montre beaucoup plus entreprenant au retour des vestiaires. Mais les Turinois disposent alors de plus d’espaces et parviennent à égaliser. Après un super travail de l’entrant en jeu Iling-Junior, Milik voit le cuir lui revenir dans les pieds à l’entrée de la surface. L’ancien Marseillais ne tergiverse pas et catapulte une demi-volée. Cette fois-ci, Skorupski est battu (1-1, 60e). Au lieu d’enfoncer le clou, la Juve recule et décide de laisser le cuir à son adversaire du soir. Bologna multiplie les offensives, mais peine à concrétiser, à l’image de cette balle piquée d’Aebischer qui passe juste à côté du cadre (84e). Mais le score ne bougera pas, les Bianconeri repartent de Bologne avec ce petit point et ne profitent donc pas de la défaite de la Lazio pour reprendre la seconde place.

Bologna FC (4-3-3) : Skorupski – Kiriakopoulos (Cambiaso, 67e), Lucumí, Soumaoro, Posch (De Silvestri, 87e) – Domínguez (Zirkzee, 67e), Schouten, Moro (Medel, 81e) – Ferguson (Aebischer, 82e), Barrow, Orsolini. Entraîneur : Thiago Motta.

Juventus (4-3-3) : Szczęsny – Sandro, Danilo, Gatti, Cuadrado – Rabiot, Locatelli (Paredes, 83e), Fagioli (Soulè, 58e) – Kostić (Iling-Junior, 58e), Milik (Vlahović, 83e), Chiesa (Miretti, 70e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

